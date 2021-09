Feriado Nacional, 30 de Setembro, é o dia da nacionalização das roças em São Tomé e Príncipe. Para que o leitor compreenda o espírito e a razão de ser do dia 30 de Setembro como feriado nacional, o Téla Nón coloca a sua disposição o artigo do investigador do CEsA-ISEG-UL e Prof. da ESCAD-IPLUSO/ULHT, Armindo do Espírito Santo, publicado no dia 30 de Setembro de 2020.

“A Nacionalização das roças e o Feriado de 30 de Setembro: a história com economia por dentro”, é o título do artigo.