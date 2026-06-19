Ioga para um Envelhecimento Saudável: Comemoração do Dia Internacional da Ioga de 2026

Pelo Shri Shiv Sagar

Chargé d’Affaires, Embaixada da Índia, São Tomé e Príncipe

À medida que a comunidade global se prepara para celebrar o 12.º Dia Internacional do Yoga (IDY) em 2026, a atenção centra-se num tema de profunda relevância contemporânea: «Yoga para um envelhecimento saudável». Enraizado na sabedoria ancestral da Índia e adotado por pessoas em todo o mundo, o tema deste ano reflete uma visão holística da longevidade — uma visão que reconhece que a verdadeira medida de uma vida longa não reside apenas na sua duração, mas na qualidade dos anos vividos. Enfatiza a importância de prolongar não só a esperança de vida, mas também a esperança de vida saudável — o período da vida passado com boa saúde física, mental e emocional.

Numa altura em que as populações de todo o mundo vivem mais tempo do que nunca, as sociedades procuram cada vez mais abordagens sustentáveis para o envelhecimento saudável e os cuidados de saúde preventivos. Os antigos sábios e iogues da Índia compreenderam este desafio há séculos, desenvolvendo práticas que promoviam a harmonia entre corpo, mente e espírito e permitiam aos indivíduos envelhecer com dignidade, vitalidade e equilíbrio interior. Através da disciplina intemporal do ioga, demonstraram que o envelhecimento pode ser uma jornada de bem-estar contínuo, propósito e autodescoberta.

Hoje, a Índia continua a partilhar este património inestimável com o mundo. Acessível, económico e universalmente adaptável, o ioga surgiu como uma ferramenta poderosa para promover cuidados de saúde preventivos e melhorar a qualidade de vida em todas as faixas etárias. O tema «Ioga para um envelhecimento saudável» reafirma a relevância do ioga na resposta a um dos principais desafios de saúde pública do século XXI e sublinha o seu potencial para contribuir para sociedades mais saudáveis e resilientes em todo o mundo.

Oportunidades Emergentes na «Economia Prateada»

A crescente ênfase no envelhecimento saudável coincide com a rápida expansão da «economia prateada» global — um setor que abrange produtos, serviços e inovações concebidos para satisfazer as necessidades dos idosos. À medida que as populações em todo o mundo continuam a envelhecer, aumenta a procura por cuidados de saúde preventivos, serviços de bem-estar, sistemas de apoio comunitários e soluções acessíveis que permitam aos indivíduos manterem-se saudáveis, independentes e socialmente ativos por mais tempo. Neste panorama em evolução, o ioga destaca-se como uma prática simples, acessível e inclusiva, que pode ser adaptada a diversas idades, capacidades e circunstâncias de vida.

Reconhecendo o potencial transformador do ioga na promoção da saúde pública e do bem-estar, a Índia tem continuado a defender o ioga como uma prática de bem-estar ao longo de todo o ano, em vez de uma celebração anual. Através do Ministério de Ayush, o Governo da Índia lançou uma série de iniciativas destinadas a integrar o ioga nos cuidados de saúde preventivos e a incentivar uma participação mais ampla em toda a sociedade. Estes esforços incluem o desenvolvimento de protocolos de ioga baseados em evidências e adaptados às necessidades de diferentes grupos populacionais, incluindo os idosos, garantindo assim que os benefícios da ioga sejam acessíveis ao longo de todo o processo de envelhecimento.

Uma iniciativa notável é o «Yoga 365», que promove a prática regular de ioga ao longo do ano e reforça a mensagem de que o bem-estar sustentável é alcançado através de um envolvimento consistente, em vez de uma participação ocasional. A complementar este esforço está o «Yoga Samavesh», uma iniciativa concebida para alargar o acesso ao ioga entre comunidades vulneráveis e carenciadas, através de abordagens inclusivas, adaptáveis e orientadas para a comunidade. Em conjunto, estes programas refletem o compromisso da Índia em tornar o ioga uma ferramenta prática e acessível para melhorar a saúde, a resiliência e a qualidade de vida de pessoas de todas as idades.

Apoiar o envelhecimento saudável através da inovação

O tema do 12.º Dia Internacional do Yoga (IDY) de 2026 está também em sintonia com os esforços mais amplos do governo para responder às necessidades de uma população em envelhecimento através da inovação e do empreendedorismo. Neste contexto, iniciativas como o Seniorcare Ageing Growth Engine (SAGE) estão a desempenhar um papel importante na promoção de start-ups e no incentivo ao desenvolvimento de soluções escaláveis na área dos cuidados a idosos. Lançado pelo Ministério da Justiça Social e Empoderamento, o SAGE é uma iniciativa do Governo da Índia concebida para apoiar empresas inovadoras que operam na emergente «economia prateada», particularmente aquelas focadas na melhoria da qualidade de vida dos idosos.

À medida que a consciencialização sobre os benefícios do ioga continua a expandir-se, surgem também oportunidades para profissionais de bem-estar, prestadores de cuidados, fornecedores de saúde digital e organizações comunitárias que trabalham na área dos cuidados a idosos. Espera-se que a crescente ênfase no bem-estar geriátrico crie procura por profissionais qualificados, capazes de apoiar os aspetos holísticos e não clínicos do envelhecimento saudável.

Um caminho comum para o bem-estar em São Tomé e Príncipe

A filosofia do ioga transcende fronteiras geográficas, barreiras linguísticas e diferenças culturais. Na sua essência, ioga significa «unir» — reunir a mente, o corpo e o espírito, ao mesmo tempo que promove um profundo sentimento de ligação entre as comunidades.

Aqui, na bela nação de São Tomé e Príncipe, onde a comunidade, a solidariedade familiar e o cuidado com os nossos idosos são valores profundamente estimados, o tema «Ioga para um Envelhecimento Saudável» ressoa na perfeição. A Embaixada da Índia em São Tomé convida todos — desde os jovens até aos nossos estimados idosos — a abraçar o ioga como uma ferramenta prática para uma vida ativa, alegre e saudável.

Neste Dia Internacional do Ioga de 2026, vamos dar as mãos para celebrar não apenas uma prática milenar, mas um caminho global partilhado rumo a um futuro mais saudável, mais resiliente e harmonioso para todas as gerações.

A Embaixada da Índia em São Tomé celebrará o 12.º Dia Internacional do Yoga às 9h30 do dia 20 de junho de 2026, no Ginásio da Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade de São Tomé e Príncipe, e todos os amantes do yoga estão convidados a participar.

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