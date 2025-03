O Turismo que Queremos

Realmente a nossa natureza é fascinante. Foi uma dádiva do criador que devemos cuidar com todo o carinho e tirar o melhor proveito dela para o desenvolvimento da nossa economia e satisfação do nosso bem-estar e de quem nos visita.

Eu sou um apaixonado pela natureza e sinto-me feliz por ter nascido num Pais como São Tomé e Príncipe. Sempre que posso, pego na minha viatura e saio fora da cidade Capital onde moro e, viajo por aí no interior da Ilha de São Tomé, sobretudo na zona florestal e na orla marítima. Contemplar a natureza com tudo de bom que ela contém, ouvir e ver as ondas do mar no seu movimento de vai e vem e, dar um mergulho quando posso, confesso que é para mim uma boa terapia.

É claro que as más condições das nossas estradas rurais, devido a incúria dos nossos governantes, tem sido um grande impedimento, pois, gostaria de ir mais longe, até as profundezas das nossas ilhas maravilhosas, onde provavelmente está toda a magia e revisitar alguns sítios que já havia percorrido há algum tempo, mas sobretudo aqueles que ainda não visitei.

oplus_32

Não há dúvidas que temos tudo de bom que a natureza pode oferecer para um turismo rural e balnear de qualidade, tendo sempre em conta o equilíbrio que deve existir entre a necessidade humana e a proteção do meio ambiente. As nossas florestas exuberantes, cascatas, rios e riachos, praias lindíssimas de areia de todo tipo, picos, ilhéus, lagoas, jardins botânicos etc., nos confere condição ímpar para um excelente turismo de natureza.

Todavia, temos sido negligentes na conservação desses lugares de atração turística, principalmente as infraestruturas rodoviárias, os trilhos rurais, monumentos históricos, infraestruturas coloniais e outros equipamentos, o que é de lamentar, sobretudo quando elegemos o turismo com a principal fonte de desenvolvimento do nosso Pais.

No ano passado publiquei um artigo sobre as péssimas condições de um dos lugares mais emblemáticos da ilha de São Tomé que é a Boca do Inferno. Deixei algumas sugestões para quem de direito e espero que atentem a minha preocupação. Como a Boca do Inferno, fala-se também de outros lugares de interesse turístico que estão nas mesmas condições e que deviam merecer a atenção das Autoridades.

Um turismo dinâmico, seletivo sem beliscar excessivamente a natureza e bem estruturado beneficia toda a população. O facto de se ter criado uma escola de turismo e hotelaria já é um bom sinal, pois, é necessário formar com intensidade pessoas em toda a vertente da atividade turística, numa altura em que se constata um grande interesse de visitar São Tomé e Príncipe o que tem resultado no aumento do fluxo turístico, nos últimos anos.

Outra constatação digna de registo é a iniciativa dos pequenos investidores privados, nacionais e estrangeiros que têm edificado equipamentos de qualidade, como: resorts, guest houses, bar e restaurantes nas zonas rurais e em todo Pais. Tal como disse atras, o grande problema que constitui a preocupação dos proprietários desses empreendimentos, tem sido as péssimas vias de acesso.

oplus_32

Naturalmente que essa tarefa de construção e manutenção de vias de acesso e outros equipamentos cabe ao Estado por se tratar de obras publicas. Significa, pois, que o Estado não tem cumprido as suas obrigações na contribuição para o esforço necessário para o desenvolvimento do turismo. Um dos exemplos gritante é a estrada que vai de Ribeira Peixe à Porto Alegre em São Tomé que tem sido um quebra cabeça para os residentes e empreendedores turísticos do local, quando se sabe que Porto Alegre é o ponto quase obrigatório para quem visita São Tomé e Príncipe por ser uma zona paradisíaca.

Não podia deixar de me referir a questão das elevadas taxas aeroportuária que estiveram na origem da crise política que abalou São Tomé e Príncipe nesses últimos meses devido a sua implicação na atividade económica. Acho que foi o maior disparate que um Governo cometeu aqui no País nesses últimos tempos.

Todos sabemos que o custo alto dos bilhetes de passagens tem sido um desincentivo para a vinda de turistas à São Tomé. O mesmo acontece com o bilhete de passagem da ilha São Tomé para à ilha do Príncipe. O aumento das taxas aeroportuárias decidida por ex-Governo de Patrice Trovoada veio ainda agravar o custo dos bilhetes. Essa destabilização dos preços teve implicação na diminuição do fluxo turístico nesses últimos meses, embora muitos bilhetes já tivessem sido adquiridos. Apesar de essa mesma taxa ter sido anulada pelo atual Governo de Américo Ramos, não sei porque razão os preços não diminuíram para os valores anteriores que já eram muito altos, como já havia dito.

Contudo, nem tudo está mal. Tenho com frequência visitado aquela que considero uma das melhores praias balneares de zona norte, concretamente a Praia dos Tamarindos em Morro Peixe. Esta praia tem uma beleza sem igual, devido as suas areias brancas e águas turquesas e sempre limpas e uma linda floresta envolvente com predominância dos tamarindeiros em todo o espaço, (daí a origem do nome da praia). O mais notável é que a praia está muito bem tratada, sempre limpa e com o básico necessário para um espaço dessa natureza como: WC, chuveiro de água doce, bangalós como mesas e bancos para quem queira fazer picnic, caixotes de lixo por tudo o lado, placas com mensagens de incentivo e motivação para os banhistas e visitantes etc.

Deve-se destacar também, os diversos empreendimentos turísticos envolventes de iniciativa privada, já edificados ou em construção, um pouco por toda a zona de Morro Peixe e que poderá tornar esse local num grande polo turístico no futuro.

oplus_32

Neste sentido, deixo uma sugestão à Camara Distrital de Lobata ou à um potencial investidor privado, naturalmente com a autorização do Estado ou da Câmara, no sentido de se aproveitar a lagoa existente ao lado da Praia Tamarindos para criar se uma zona de lazer para miúdos e quiçá para os graúdos, colocando aí pequenas embarcações de passeio na lagoa depois de concluída as obras da sua requalificação. Poderia ser mais uma importante atração para os visitantes e também uma fonte de rendimento para a Câmara.

Para terminar, embora não tivesse ainda visitado todas as praias balneares do Pais, mas, por aquelas que visitei, não posso deixar de destacar a Praia dos Tamarindos e felicitar o Presidente da Câmara Distrital de Lobata e os seus colaboradores pelo excelente trabalho que tem realizado no local.

São Tomé, 20 de março de 2025

Fernando Simão