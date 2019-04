Escândalo : BC fez festa com a nova dobra e fez saltar novo edifício de 6 para 17 milhões de euros

Os números produzidos pela comissão de inquérito ao Banco Central são astronómicos. A comissão de inquérito que entrou em acção por solicitação do novo conselho de administração do Banco Central, que tomou posse em Janeiro de 2019, concluiu o seu trabalho no dia 3 de Abril.

Constatou que o novo edifício do Banco Central, cuja primeira pedra foi lançada no ano 2013, por um valor de 6 milhões de euros, passou a custar na sua fase conclusiva em 2018, o valor de 17 milhões de euros.

O edifício cujas as obras ainda não estão concluídas, representa perto de 20% do Orçamento Geral do Estado, de um país que depende em 97% da ajuda financeira internacional.

Em Fevereiro de 2013, a então Governadora do Banco Central de São Tomé e Príncipe, Maria do Carmo Silveira, anunciou a construção do novo edifício para o Banco Central, no valor de 6 milhões de euros. As obras seriam executadas pela empresa portuguesa Soares da Costa.

Mas, a comissão de inquérito do Banco Central, descobriu que em desrespeito pela lei em vigor no país, o Banco Central adjudicou a obra para outra empresa, no caso a EGECOM, sem a realização do obrigatório concurso público.

O relato da comissão de inquérito, deixa claro que com a entrada da empresa EGECOM, adendas e facturas avulsas começaram a marcar o negócio, totalizando o valor de 7.075.498.10 Euros.

No total, para execução da obra de construção do novo edifício do Banco Central, a anterior administração acertou com a empresa EGECOM o valor de 12.725.498,10 euros.

Diz a comissão de inquérito que a anterior administração do Banco Central, já pagou à EGECOM 8.574.568,79 euros, e que para a conclusão da obra chave na mão, falta pagar 4.150.929,31 euros.

Mas o valor total e final da obra incluindo «os custos com todos os intervenientes perfaz, o valor de 17.122.755,20 euros», confirma a comissão de inquérito.

Por outro lado o Banco Central deu início no ano 2017, à emissão da nova dobra, a moeda nacional. Houve contestações políticas pela forma como o processo estava a ser encaminhado, e já em 2018, após a entrada em circulação da nova dobra(1 de janeiro de 2018), houve queixa crime interposta junto ao ministério público, por parte de forças políticas, reclamando alegada corrupção no processo.

Aparentemente todas as reclamações e contestações, foram ignoradas, incluindo o processo crime interposto na justiça. A mudança política de Dezembro de 2018, provocou a queda da anterior administração do Banco Central. Uma mudança dita legal pelo Governo, mas que não foi aceite, e continua a ser contestada, pelo Presidente da República Evaristo Carvalho.

Quando menos se esperava através de uma auditoria feita ao Banco Central, a nova administração do Banco Central, põe a nu a “festa” da nova dobra que foi protagonizada em 2018.

As individualidades do Banco Central que lideraram o processo de emissão da nova dobra, partilharam entre si mais de 100 mil euros em gratificações. Gratificações a margem da norma de administração permanente do Banco Central. «O valor da gratificação pago à margem da NAP no montante de 4.540.134,21 dobras(equivalente a 185 mil euros), deve ser de imediato reposto pelos seus beneficiários», determina a comissão de inquérito.

Já num outro capítulo o anterior conselho de administração liderado pelo economista Hélio Almeida, é orientado pela comissão de inquérito a devolver ao Banco Central, o valor de 50 mil euros. O dinheiro em causa foi pago a uma empresa de nome “Vida Technologies”.

O pagamento foi feito por um alegado serviço que a tal empresa prestou a Spaut, a unidade que administra as caixas automáticas instaladas em São Tomé e Príncipe. Segundo a comissão de inquérito o administrador executivo e o coordenador técnico da SPAUT « não confirmam nem reconhecem, a prestação de serviço da empresa Vida Technologies cuja factura foi paga pelo Banco Central em 18/12/2017», refere a comissão de inquérito.

O relatório da comissão de inquérito regista várias centenas de euros mal parados na gestão do Banco Central, e por isso pede que em alguns casos, sejam apuradas responsabilidades administrativas e criminais.

O Procurador Geral da República Kelve Carvalho, recebeu a cópia do relatório de inquérito ao Banco Central. O Tribunal de Contas também recebeu uma cópia. O leitor do Téla Nón, tem acesso a alguns estratos do relatório, sobretudo as conclusões e recomendações. Clique – Conclusões e Recom.Relatório

Abel Veiga