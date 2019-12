Estratégia de transição para a economia Azul revela prejuízos no comércio de peixe

São Tomé e Príncipe, conseguiu definir a estratégia nacional de transição para a economia azul. O documento orientador, foi elaborado pela FAO em parceria com o Banco Africano de Desenvolvimento.

O espaço azul, ou o espaço marítimo de São Tomé e Príncipe é 160 vezes maior do que a terra. Um espaço rico em potencialidades que podem galvanizar uma economia azul robusta.

A FAO, que ao longo dos anos apoia São Tomé e Príncipe, na gestão dos recursos existentes no mar, e de todo o ecossistema marinho, detalhou na estratégia nacional de transição para a economia azul, a verdadeira situação de exploração dos recursos marinhos.

O Estudo feito pela FAO e que se refere aos produtos do mar de São Tomé e Príncipe, revela que no ano 2015, foram capturados 23.147 toneladas de peixe na zona económica exclusiva de São Tomé e Príncipe.

Deste total os pescadores artesanais foram os responsáveis pelo abastecimento do mercado nacional com 11,147 toneladas de peixe. Uma quantidade de pescado, que segundo o Estudo, permitiu gerar negócios e rendimentos internos, na ordem de 15 milhões e 500 mil euros.

O Estudo diz que a outra parte, ou seja, 12 mil toneladas de pescado, foi capturada pelos Navios dos países da União Europeia.

Pela captura de 12 mil toneladas de pescado em 2015, a União Europeia pagou o país apenas 1 milhão e 370 mil euros. Valor monetário pago pela pesca estrangeira, que representa prejuízos, para a economia azul de São Tomé e Príncipe.

No entanto no quadro da parceria com São Tomé e Príncipe, a FAO promete apoiar com recursos técnicos e angariar financiamentos para que a estratégia de transição para economia azul, seja um sucesso.

«A pedido do Governo a FAO vai continuar a apoiar por um lado, para reforçar as capacidades de governação para a economia azul, e no quadro do reforço dos recursos técnicos e financeiros para apoiar a transição do país para a economia azul», declarou Leonel Kinatyian, representante da FAO.

Na cerimónia de apresentação da estratégia nacional de transição para a economia azul, o Ministro das Finanças e da Economia Azul, destacou as vantagens que a economia azul pode conferir ao desenvolvimento nacional.

Osvaldo Vaz, considerou que tem nas mãos uma estratégia desafiante, que implica reformas estruturais profundas. «Esta estratégia de transição para a economia azul, coloca um grande e decisivo desafio às autoridade que consiste na necessidade do governo assumir a responsabilidade e consciência estratégica de desenvolver a economia azul, procedendo as reformas e escolhas estratégicas recomendadas, que consistem em reformar a governação económica sectorial, libertando todos os sectores hoje identificados nos mais variados ministérios sectoriais, muitas vezes concorrenciais entre si e não devidamente coordenados», afirmou o ministro.

Abel Veiga