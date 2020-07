Bloco 11 da ZEE alvo da sexta adenda ao Contrato de partilha de produção

Num comunicado que chegou a redacção do Téla Nón, a Agência Nacional de Petróleo anuncia a assinatura da sexta adenda do Contrato de Partilha de Produção para o bloco 11 da Zona Económica Exclusiva de São Tomé e Príncipe.

No documento a Agência Nacional do Petróleo de São Tomé e Príncipe (ANP-STP), diz ser a representante do Estado Santomense, e confirma que assinou na terça feira 28 de Julho, a Sexta Adenda ao Contrato de Partilha de Produção com o grupo empreiteiro do Bloco 11 da Zona Económica Exclusiva (ZEE).

A sexta adenda ao contrato, foi subscrita por 4 entidades envolvidas no negócio de prospecção e exploração de petróleo no referido bloco 11. Nomeadamente a Agência Nacional de Petróleo, que detém 15% de direitos sobre o bloco 11. A petrolífera americana Kosmos Energy, é a empresa operadora do bloco e conserva 35% de direito participativo.

Sheel, empresa anglosaxónica está presente no bloco 11 com 30% de direitos, e por fim a companhia portuguesa Galp Energia, é detentora de 20% do capital do bloco 11.

«A assinatura desta adenda ocorre após a aprovação pelo Governo da Resolução nº 25/2020 de 23 de junho de 2020, que aprova um Regime Excecional de Flexibilização dos termos dos Contratos de Partilha de Produção no âmbito da Pandemia COVID-19, na sequência do pedido apresentado pela Operadora do Bloco para a prorrogação, por 12 meses, da Fase II do Período de Pesquisa do Contrato», explica a nota da Agência Nacional de Petróleo.

Segundo a Agência Nacional de Petróleo, o processo de pesquisa do petróleo em São Tomé e Príncipe ainda se encontra numa fase embrionária. «Mas, o país também foi atingido pelos impactos da crise provocada pela nova realidade da pandemia e os atrasos nas atividades de pesquisa», refere a nota.

Com a celebração pelos 4 parceiros, da sexta adenda sobre o contrato de partilha de produção do bloco 11, «a Fase II do Período de Pesquisa terá uma duração de três (3) anos, tendo iniciado em 6 de Agosto de 2019 e com término previsto para 5 de Agosto de 2022, mantendo-se inalterados todos os demais termos do Contrato de Partilha de Produção inicialmente celebrado», precisa a nota da ANP.

A Agência Nacional de Petróleo concluiu alertando a opinião pública de que «os compromissos com os projetos sociais e a formação de quadros nacionais são renovados durante o período da prorrogação».

Abel Veiga