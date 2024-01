Pesca semi-industrial é aposta do ministro Abel Bom Jesus para dinamizar a economia

O ministro que é agricultor pretende transformar as potencialidades do sector das pescas numa das principais fontes de rendimento dos pescadores e consequentemente fomentar o crescimento da economia. A evolução da pesca artesanal para semi-industrial é a prioridade.

«A industrialização do pescado é o nosso projecto. Vamos criar pequenas indústrias de transformação, sobretudo do atum e de outras espécies», referiu o ministro.

Para materializar a intenção Abel Bom Jesus diz que os parceiros internacionais vão apoiar. O governo do Japão já deu o primeiro passo.

«Através do governo japonês estão a ser construídas duas embarcações para a pesca semi-industrial. Acreditamos que ainda neste ano essas embarcações deverão chegar ao país. Vamos impulsionar o modelo de cooperativas de pesca, e com o acompanhamento do governo», assegurou.

Evolutivamente o ministro acredita que a pesca passará a ser um sector de exportação. «Exportando o peixe estaríamos a exportar também o nome de São Tomé e Príncipe. É preciso haver uma certificação. Mas podemos começar a trabalhar para o mercado interno e depois evoluir. Já conseguimos a certificação para produtos agrícolas, e para nós não é algo difícil», pontuou Abel Bom Jesus.

No entanto considera que não é papel do governo liderar o processo de promoção da transformação e comercialização do pescado. O sector privado é chamado a intervir. «O privado é que deve liderar este processo. Apresentar projectos credíveis e o governo criar pontes para o projecto ser executado».

A adjudicação pelo anterior governo do centro pesqueiro da cidade de Neves foi anulada pelo actual executivo. Abel Bom Jesus promete reabrir o processo para entrega da unidade vocacionada para a pesca semi-industrial ao sector privado.

