Direcção das pescas elabora proposta de lei para criação de Áreas Marinhas Protegidas

Numa nota de imprensa a direcção das pescas diz que a proposta de decreto-lei para criação de Áreas Marinhas Protegidas em São Tomé e Príncipe, pretende garantir o presente e o futuro das pescas.

«Desde 2018 que no arquipélago se trabalha com os pescadores e palaiês, movidos pela preocupação com a escassez de recursos pesqueiros, que começou por sentir-se na zona Sul da ilha de São Tomé, mas que rapidamente se fez notar ao longo de toda a costa, assim como na ilha do Príncipe», refere a nota de imprensa.

O país que tinha peixe abundante regista uma redução drástica. O peixe é a principal proteína animal consumida em São Tomé e Príncipe. A escassez que está a acontecer, pode reforçar a insegurança alimentar no país.

«Existem vários fatores que contribuem para a situação em que se vive actualmente, e teme-se que, se não forem adotadas medidas que corrijam comportamentos, o futuro poderá ficar seriamente ameaçado», alerta a direcção das pescas.

Para prevenir a fome e o desastre económico, uma vez que o sector das pescas movimenta anualmente mais de 30 milhões de euros, a direcção das pescas diz que «dedicará um dia de trabalho com os parceiros nacionais e internacionais, sobre uma proposta de Decreto-Lei para criação de Áreas Marinhas Protegidas em São Tomé e Príncipe».

A criação das áreas marinhas protegidas dá também resposta aos compromissos internacionais assumidos pelo país principalmente no capítulo da preservação dos oceanos e conservação da biodiversidade marinha.

«Assenta numa visão centrada em princípios, objetivos gerais e específicos, e na consensualização dos interesses dos diversos atores sociais, traduzidos num modelo de co-gestão e integra um conjunto de categorias que têm associado um zonamento e níveis de proteção, dos quais decorre um regime de usos e atividades condicionados ou proibidos em função dos valores naturais em presença que se visam proteger», explica a nota.

Segundo a direcção das pescas os trabalho de elaboração da proposta de decreto-lei estão a ser desenvolvidos em estreita colaboração com o projeto Kike da Mungu (São Tomé), Omali Vida Nón (Príncipe) e as associações de pescadores e palaiês nas duas ilhas, bem como os demais parceiros institucionais.

Todos estarão reunidos no dia 31 de Janeiro numa consulta pública sobre o enquadramento do Decreto-lei que formalizará a criação das Áreas Marinhas Protegidas.

Abel Veiga