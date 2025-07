Obra da CECAB em Monte Forte dá dignidade e segurança às crianças

O que para muitos é apenas cimento, para Monte Forte é dignidade. A comunidade celebrou na última quinta-feira, 3 de julho, o início da construção do muro de vedação da sua creche, uma obra da Cooperativa de Exportação do Cacau Biológico avaliada em mais de 350 mil dobras (14 mil euros) – mas cujo valor real se mede em segurança, esperança e orgulho coletivo.

“Se calhar Monte Forte seria uma moça perdida”, desabafou António Dias, diretor executivo da CECAB, durante o ato simbólico de lançamento da obra. E não é exagero. O cercado vai proteger o espaço da ação de animais e do vandalismo, e poderá ser ainda iluminado à noite – um investimento total de quase 400 mil dobras, fruto de decisões conjuntas com a comunidade.

A iniciativa não se limita a construir muros. Também amplia o espaço de lazer, melhora as condições do jardim e abre portas para atividades como a horticultura com o apoio da Câmara de Lembá. “Estamos todos de parabéns”, afirmou um representante local.

A responsável da creche, Maria Barros, não escondeu a felicidade: “Hoje é um dia de alegria. As crianças terão mais espaço, mais segurança e mais vontade de estar aqui.”

Maria Oliveira, da Direção da Pré-Escolar, lançou o alerta: “O muro é importante, mas o cuidado também deve vir de todos nós.”

No fim, a comunidade inteira agradeceu. “O povo de Monte Forte está a fazer história. Hoje somos diferentes. Somos mais fortes. Somos mais felizes”, declarou o senhor Gerónimo um morador, com a voz embargada.

A intervenção da CECAB na melhoria das infraestruturas de Monte Forte, não ficam pela creche a ser construída. A estrada que dá acesso a roça, também está a ser reabilitada com o financiamento da CECAB. A obra da estrada estão avançadas e vão melhorar a acessibilidade para Monte Forte que para além da produção do cacau, desenvolve também o turismo rural.

Waley Quaresma