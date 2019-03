Japão aplica 1,6 milhões de euros no sector das pescas

O Reino do Japão propôs ao novo Governo de São Tomé e Príncipe, a execução de um programa de desenvolvimento económico e social, virado para o sector das pescas.

1,6 milhões de euros em donativo vão ser aplicados no sector das pescas neste ano 2019. O programa de financiamento foi assinado no último domingo pelo Embaixador do Japão Masaaki Sato, e a Ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação Elsa Pinto.

O Governo do Japão justificou a sua aposta na execução do programa financeiro a favor de São Tomé e Príncipe, porque considera que o comércio do pescado pode contribuir para a segurança alimentar em São Tomé e Príncipe.

O programa de financiamento do sector das pescas pretende evoluir a pesca artesanal para o nível semi-industrial. «permitirá a aquisição de materiais e equipamentos como barcos de pesca, motores fora de bordo, e o fornecimento de materiais de pesca para os pescadores», explicou o embaixador do Japão, Masaaki Sato.

Japão acredita que o programa de financiamento vai aumentar o rendimento de cerca de mais de 8 mil famílias são-tomenses que se dedicam a pesca. «Este programa vai contribuir para a melhoria das condições de vida da população de São Tomé e Príncipe», frisou o diplomata nipónico.

Por sua vez o governo são-tomense considerou o sector das pescas de estruturante para a economia nacional. Por isso a ajuda financeira do Japão num sector produtivo, é fundamental para reduzir a dependência nacional a ajuda externa. «O Governo está ciente que as ajudas externas não são eternas. Por esta razão esforços estão a ser envidados visando a diminuição da dependência externa nesta capítulo. Daí que o destino final da ajuda externa deve estar centrado no sector produtivo para ter efeito multiplicador», declarou a ministra dos negócios estrangeiros e cooperação.

Elsa Pinto recordou também que dos 17 objectivos de desenvolvimento sustentável, o governo tem como objectivo número 1, o que se relaciona com a luta pela erradicação da fome.

O embaixador do Japão com residência em Libreville – Gabão reuniu-se também com o Primeiro Ministro Jorge Bom Jesus. Para além do reforço da cooperação bilateral, com destaque para avaliação de outros projectos de cooperação em urso, nomeadamente o micro-crédito para projectos sociais, e a reabilitação e equipamento das escolas primárias no país, o diplomata japonês informou ao governo sobre a realização na cidade de Yokoama da sétima conferência internacional de Tokyo sobre o desenvolvimento de África, evento conhecido como TICAD.

São Tomé e Príncipe foi convidado a estar presente na conferência que terá lugar em Agosto de 2019.

Abel Veiga