Kelve e Maribel colocam PGR e PJ no centro das atenções políticas

O Jovem Kelve Carvalho Procurador Geral da República(PGR) e a Jovem Maribel Rocha Directora da Polícia Judiciária(PJ), foram protagonistas na última semana, da contenda jurídico-política, que marca a actualidade do sistema de justiça em São Tomé e Príncipe.

Os dois jovens decidiram brindar o país com uma contenta, só por causa da detenção de dois ex-ministros.

Os dois órgãos do sistema de justiça, que tradicionalmente executam a detenção de dezenas de cidadãos anónimos de São Tomé e Príncipe, sem nunca ter havido conflito entre os dois, reclamando a legalidade ou ilegalidade das detenções, acabaram por chocar de frente, neste mês de Abril, por causa da detenção de dois ex-ministros, alegadamente envolvidos em actos de corrupção financeira, que envolvem dezenas de milhões de dólares, pertences ao povo de São Tomé e Príncipe.

O Procurador Geral da República, Kelve Carvalho, que viu o ministério público a validar a detenção do ex-ministro das finanças, tendo conduzido o arguido para o Tribunal de Instrução, foi quem desencadeou a contenda quando chamou a imprensa para condenar toda a acção de investigação realizada pela Polícia Judiciária de Maribel Rocha, que culminou com a detenção do ex-ministro das Finanças Américo Ramos, enquanto subscritor de dois acordos de crédito financeiro em nome do povo de São Tomé e Príncipe, envolvendo 47 milhões de dólares norte americanos.

A acção da PJ foi condenada por Kelve Carvalho em nome dos seus pares do ministério público. O Procurador Geral, que não gostou da detenção do ex-ministro disse que a acção da PJ é ilegal.

O Procurador Geral da República condenou também a interpelação pela PJ, do ex-ministro das Obras Públicas Carlos Vila Nova no aeroporto internacional, quando este se preparava para abandonar o país no voo da TAP. O ministro em causa acabou por ser detido pela PJ, no dia seguinte, sob acusação de enriquecimento ilícito, lavagem de dinheiro, e outros crimes.

Conduzido ao ministério público, o ex-ministro das obras públicas acabou sendo posto em liberdade sob título de identidade e de residência, graças segundo Maribel Rocha, a uma carta do partido ADI endereçada ao Procurador Geral Kelve Carvalho. A Directora da PJ que reagiu à condenação do Procurador Geral da República condenou por sua vez, o comportamento de Kelve Carvalho, considerado pela PJ como sendo irresponsável, e de falta de respeito.

De costas viradas, a PGR e a PJ passaram a ser alvo de consultas e negociações de apaziguamento, por parte dos órgãos de poder político. A Assembleia Nacional através da sua primeira comissão especializada auscultou Kelve Carvalho e Maribel Rocha na segunda – feira.

Esta terça – feira foi à vez do Primeiro Ministro Jorge Bom Jesus, receber os dois dirigentes jovens do sistema de justiça, em busca de reconciliação, para evitar o descarrilamento do comboio da justiça, e da luta contra a corrupção.

«O encontro de trabalho testemunhado pela Ministra da Justiça Ivete Lima, tinha como objectivo estabelecer entendimento e laços de cooperação entre as duas instituições judiciárias, no âmbito de combate à criminalidade no país», diz a nota da assessoria do Governo que chegou a redacção do Téla Nón.

