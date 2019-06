 Ministro Abreu cumpriu a promessa de Abril – China vai construir 200 casas sociais em STP

Em Abril último o Ministro das Obras Públicas, Recursos Naturais e Ambiente, Osvaldo Abreu(na foto), chamou a imprensa ao seu gabinete para apresentar os estudos finais realizados por empresas chinesas com vista a construção de 200 casas sociais em São Tomé e Príncipe nos próximos 4 anos.

Na última terça – feira, o ministro reuniu-se com o embaixador da China Wang Wei, para juntos testemunharem a assinatura do acordo que envolve os dois países, no projecto de obras públicas que inicia ainda neste ano.

Dos 200 apartamentos inscritos no projecto, as obras para construção dos primeiros 60 apartamentos iniciam neste ano, assegurou o ministro.

O embaixador da China, pediu maior empenho da parte são-tomense no sentido da realização com êxito do projecto de construção dos apartamentos.

O governo são-tomense, considera que as obras de construção dos primeiros 60 apartamentos, que serão distribuídos pelos distritos do interior de São Tomé, vão criar postos de trabalho, para boa parte de cidadãos que reclamam pelo emprego.

Abel Veiga