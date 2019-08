Nova Maioria elegeu 3 novos juízes para o TC

Edite Ten Jua, antiga ministra da Justiça (2012-2014), Hilário Garrido Juiz de Direito Jubilado, que no passado exerceu as funções de juiz conselheiro do Tribunal Constitucional, e Jesuley Patrik Lopes, Juiz de Direito e antigo Presidente do Conselho Superior de Imprensa, são os três novos juízes conselheiros, eleitos pela maioria parlamentar (MLSTP/MDFM/PCD).

Com a eleição esta tarde dos três novos juízes conselheiros, a Assembleia Nacional, pretende por fim a crise que se instalou no Tribunal Constitucional desde o mês de Maio. Altura em que três juízes conselheiros, que tinham sido eleitos pela nova maioria parlamentar em Fevereiro passado, pretendiam tomar posição alegadamente unilateral sobre o caso ROSEMA.

Pascoal Daio, Presidente do Tribunal Constitucional, acusou os três juízes de usurpação das suas competências. Acusações de alegada corrupção alimentada pela ROSEMA, foram desferidas de parte a parte.

Os três antigos juízes conselheiros, nomeadamente António Reffel Raposo, Carlos Stock e Leopoldo Marques, foram sancionados pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial, com a pena de “Demissão do Cargo”.

Os três ex-juízes conselheiros do Tribunal Constitucional, reuniram-se com o Presidente da República Evaristo Carvalho e a saída da reunião, juraram de pés juntos, que não acatariam a decisão do Conselho Superior da Magistratura Judicial.

O certo é que nunca mais puderam entrar no Tribunal Constitucional. As autoridades de ordem pública e de protecção do Estado, impediram que os três ex-juízes desobedecessem ou violassem, a decisão do órgão supremo da magistratura judicial, ou seja o órgão de auto-governo da magistratura judicial, o Conselho Superior, estrutura central do órgão de soberania de poder judicial.

Órgão que é presidido pelo Juiz Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Manuel Silva Gomes Cravid.

O mesmo Juiz Manuel Silva Gomes Cravid, que no ano 2018, enquanto Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, prometeu não acatar uma decisão do então poder político, de exoneração e aposentação compulsiva de todos os juízes do Supremo Tribunal de Justiça. Prometeu não acatar a decisão, mas logo depois, os Ninjas da administração interna, provaram ao então Juiz Presidente, de que o Estado tem forças da ordem. Teve que acatar a decisão e ir para casa.

Em São Tomé e Príncipe o tempo resolve tudo. O precedente criado em 2018, abriu sala para que os juízes passassem a dançar segundo o toque das maiorias parlamentares saídas das urnas. Todos os juízes conselheiros exonerados e mandados para casa, pela anterior maioria parlamentar, regressaram ao Supremo Tribunal de Justiça em 2019, pelas mãos da nova maioria parlamentar que imergiu das urnas.

Por isso, não é certo que os três juízes conselheiros agora demitidos e substituídos nas suas funções, não regressem no futuro ao Tribunal Constitucional. Tudo depende do que será a próxima maioria parlamentar.

Mas para já, a vez e o tempo pertencem aos Magistrados Hilário Garrido e Jesuley Patrik Lopes, e a jurista Edite Ten Jua. Os três juntam-se ao Juiz conselheiro Pascoal Daio, que Preside o Tribunal Constitucional, e a juíza conselheira Alice Carvalho. Formam assim um colectivo de 5 juízes conselheiros do Tribunal Constitucional.

Abel Veiga