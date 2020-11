Alcino Pinto descansa em paz

Político da primeira linha do partido MLSTP, Alcino Pinto, desempenhou diversas funções na direcção do seu partido, e em Novembro do ano 2012 enquanto deputado ascendeu ao cargo de Presidente da Assembleia Nacional.

Ascensão legal, confirmada na altura pelo então Presidente demissionário da Assembleia Nacional Evaristo Carvalho, que dias antes tinha renunciado o seu mandato.

Membro do Conselho de Administração da CST, Alcino Pinto de 64 anos de idade, partiu nesta quinta – feira para a viagem rumo a eternidade. Uma morte inesperada para os familiares e amigos. O Téla Nón registou o espanto e admiração de amigos que confraternizaram na quarta-feira com Alcino Pinto. Não conseguem digerir facilmente a morte ocorrida na manhã de quinta-feira, em consequência de um mal-estar sentido pelo falecido.

A nível político, Alcino Pinto, destacou-se no ano 2012 na gestão da crise político parlamentar, que marcou o seu mandato como Presidente da Assembleia Nacional. Teve dificuldades para controlar e refrear a fúria política do partido ADI, principalmente do então deputado e secretário-geral da ADI Levy Nazaré. Uma das sessões plenárias foi marcada por cenas de pugilato entre os deputados da bancada da ADI e da bancada parlamentar do MLSTP.

Já no ano 2014, só o postura pacífica e conciliadora do então Presidente da Assembleia Nacional, e alguma autoridade exercida por ele, evitou que o então deputado e secretário-geral da ADI, apoiado pelos seus companheiros de bancada, transformassem a sala do plenário num ring de boxe, ou num campo de tiro ao alvo. O momento tenso de gritos e berros, aconteceu durante o debate parlamentar de urgência com o Governo de Gabriel Costa, sobre a queixa crime que o partido ADI tinha apresentado ao Tribunal Penal Internacional, contra todos os titulares de órgãos de soberania do Estado santomense.

Alcino Pinto, que alegadamente pretendia candidatar-se ao cargo de Presidente da República, nas eleições de 2021, terá sido assim impedido de desempenhar, se fosse essa a vontade do povo, o cargo mais relevante do país.

Foi marido da ex-Ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação Elsa Pinto.

Abel Veiga