STP lança estratégia de captação de investimento externo para impulsionar projetos estruturantes

O Governo de São Tomé e Príncipe anunciou a criação de uma equipa especializada para acompanhar os resultados do Fórum de Investimento Público-Privado “São Tomé e Príncipe 2040”, realizado na semana passada em Bruxelas. O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro, Américo Ramos, que, de regresso ao país, garantiu já existir um número expressivo de investidores interessados em apostar no arquipélago.

“Alguns parceiros fizeram anúncios, nomeadamente o BADEA, o Banco Mundial e o BAD. Para além disso, o setor privado europeu e africano manifestou disponibilidade em vir para São Tomé e enfrentar de forma direta o conjunto de oportunidades que o Governo apresentou”, declarou o chefe do Executivo.

Segundo Américo Ramos, há um compromisso concreto em torno de projetos estruturantes que o país reivindica há vários anos. “Estamos a falar do porto, do aeroporto, da água e do saneamento, em que parceiros tradicionais como o BADEA, o Banco Mundial e o próprio Banco Europeu de Investimentos, já presentes no terreno, ponderam reforçar o envelope financeiro destinado a São Tomé e Príncipe.”

Embora não tenha avançado valores para os investimentos previstos, o primeiro-ministro sublinhou a urgência da criação da equipa de acompanhamento. “Já no próximo Conselho de Ministros decidiremos a constituição da equipa responsável por monitorizar os resultados da manifestação de interesse dos parceiros públicos e privados em Bruxelas.”

Para o governante, o Fórum de Bruxelas marca o início de um processo de transformação nacional com metas definidas para os próximos 15 anos.

Américo Ramos destacou ainda que 2025 ficará assinalado por duas conquistas de grande relevância para os investidores: a consagração de São Tomé e Príncipe como Reserva Mundial da Biosfera e o reconhecimento do Tchiloli como Património Cultural Imaterial da Humanidade.

José Bouças