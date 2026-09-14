MLSTP abre campanha eleitoral com um plano de poupança para os jovens

O presidente do MLSTP defende redução de despesas consideradas desnecessárias, aposta no sector privado e no investimento estrangeiro, combate à corrupção e uma reforma profunda da Justiça.

O MLSTP deu início, este sábado, à campanha para as eleições legislativas e autárquicas de 2026, numa iniciativa realizada no Palácio dos Congressos, em São Tomé, marcada pela mobilização da juventude e pela apresentação das principais linhas da visão estratégica do partido para uma eventual governação.

Sob o lema “A juventude conta, ninguém fica de fora”, o presidente do MLSTP, Américo Barros, afirmou que a opção de iniciar a campanha com a juventude pretende evidenciar a importância da nova geração na construção do futuro do país, sem desvalorizar a experiência e a sabedoria das gerações mais velhas.

Na apresentação do programa de governação, o líder socialista resumiu a estratégia do partido em quatro grandes eixos: poupar, investir, produzir e partilhar.

Segundo Américo Barros, o primeiro passo passa por reduzir despesas que considera desnecessárias na administração pública, apontando, entre outras, para gastos relacionados com viagens, cargos e combustíveis. “É preciso cortar os gastos onde eles são desnecessários: viagens, cargos, combustíveis fósseis, tudo isso constitui, para nós, gastos desnecessários. Temos de tirar de um lado para colocar no outro. É este um dos pontos”, manifestou a intenção, e explicou que, objectivo é redirecionar recursos para áreas capazes de gerar investimento, produção e benefícios para a população, com particular atenção às famílias mais carenciadas.

Na componente económica, o presidente do MLSTP defende uma maior aposta no investimento directo estrangeiro e no empresariado nacional, considerando que o setor privado deve assumir um papel mais relevante na dinamização da economia.

“Temos que promover e apostar no investimento directo estrangeiro e também apostar na nossa classe empresarial privada. Porque, se o país não apostar no setor privado, dificilmente reunirá os requisitos necessários para começar a dar os primeiros passos”, sustentou Américo Barros, dificilmente serão criadas as condições necessárias para impulsionar o crescimento económico.

A reforma da Justiça surge igualmente como uma das prioridades apresentadas pelo candidato. Américo Barros defende uma Justiça que trate de forma equilibrada cidadãos pobres e ricos e promete afastar do Governo qualquer membro que esteja sob suspeita de corrupção.

O presidente do MLSTP afirmou que, caso forme Governo, não aceitará a permanência de membros do Executivo perante indícios de corrupção, defendendo simultaneamente o reforço da Justiça e uma reforma do sector.

“E a Justiça será reforçada para dar resposta a este problema. Obviamente, vamos trabalhar na questão da Justiça, para que seja melhor e equilibrada para todos. A reforma da Justiça é fundamental para nós, mas temos que dar à Justiça esse papel. É com a Justiça que vamos trabalhar e é com ela que vamos proceder à reforma do sector”, sublinhou.

Para Américo Barros, o combate à corrupção constitui uma condição para o crescimento do país e deve ser acompanhado por instituições judiciais capazes de dar resposta às situações denunciadas.

“O que condeno é que este país já deveria ter uma Justiça para todos, onde deve haver Justiça para pobres e Justiça para ricos. Como se pode constatar, desde a independência, há políticos com indícios de corrupção e com casos de peculato, mas nunca foram à cadeia”, revelou.

Com as eleições marcadas para 27 de setembro, Américo Barros afirmou que o MLSTP pretende passar das propostas à execução, apresentando-se aos eleitores com a ambição de vencer as eleições legislativas e autárquicas.

Além das medidas económicas e institucionais apresentadas, o programa do partido inclui propostas como a universidade gratuita, o fim do serviço militar obrigatório e a atribuição gratuita da carta de condução de motociclos, segundo as propostas apresentadas no arranque da campanha.

A iniciativa no Palácio dos Congressos marca, assim, o início de uma campanha em que o MLSTP procura combinar a mobilização da juventude com uma proposta centrada na contenção da despesa pública, no investimento, na produção, na proteção social, no combate à corrupção e na reforma da Justiça.

Waley Quaresma