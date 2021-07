Rede Pan-africana da Juventude – Mensagem por ocasião das eleições

MENSAGEM POR OCASIÃO DAS ELEIÇÕES PRESIDENCIAS 2021

Caras e Caros, São-tomenses, no país e na diáspora

A Rede Pan-africana da Juventude para uma Cultura de Paz, (PAYNCoP) através do seu Presidente, dirige ao povo aos jovens e bem como a todo o povo São-tomense, uma mensagem de esperança, coragem e chamamento à participação responsável no processo eleitoral de 2021.

Vivemos num momento bastante conturbado devido a pandemia do COVID-19, razão pela qual enviamos essa mensagem de esperança, nesse tempo de profunda crise social, econômica, política e ética que atravessa o País.

A política, do ponto de vista ético, é o conjunto de ações pelas quais se busca uma forma de convivência entre indivíduos, grupos e nações que ofereçam condições para a realização do bem comum. Do ponto de vista da organização, a política é o exercício do poder e o esforço por conquistá-lo, a fim de que seja exercido na perspectiva do serviço.

Muito preocupa na disputa eleitoral o uso de notícias falsas. Elas contaminam o debate, desviam a atenção dos eleitores de temas importantes e desvirtuam o resultado do pleito. Pessoas comprometidas com a verdade, a ética, a paz e a justiça não podem compartilhar notícias espetaculosas e de fontes desconhecidas, notadamente as que ajudam na difusão da mentira e do ódio.

O uso interesseiro destes discursos oportunistas tem-se tornado um elemento mobilizador nas eleições. Esse tipo de prática perverte o sentido e o autêntico valor das tradições democráticas a que estamos habituados. Serve apenas a interesses particulares e de grupos políticos.

O abuso do poder econômico corrompe o processo eleitoral. A compra e venda de votos e o uso da máquina administrativa nas campanhas constituem crimes eleitorais que atentam contra a honra do eleitor e a cidadania. Os eleitores são chamados a fiscalizarem os candidatos e, constatando esses atos de corrupção, denunciarem os envolvidos as autoridades competentes.

A vigilância das eleições democráticas e transparentes é tarefa de todos, porém, têm especial responsabilidade as instituições públicas, como a Comissão Eleitoral, o Ministério Público e os Tribunais. Destas instâncias espera-se a plena aplicação das leis que combatem a corrupção eleitoral, o uso indevido do dinheiro e a utilização de fake news como estratégia eleitoral.

Em tempos de crescente desvalorização da política, o povo São-tomense precisa fazer das Eleições 2021 uma verdadeira festa da democracia, de forma que se concretize a política colocada ao serviço do verdadeiro bem comum.

Vamos votar pela paz, vamos votar pelo desenvolvimento e fazer uma escolha sábia para o engrandecimento do nosso país.

Um bem-haja à todos.

Que Deus abençoe São Tomé e Príncipe.

São Tomé, aos 16 de Julho de 2021.

Presidente

Romilson de Boa Esperança Silveira

Veja a mensagem em formato word – Eleições 2021