Eleições Presidenciais – Urnas abertas em São Tomé e Príncipe na hora marcada

Desde as 7 horas (TMG), que iniciaram as actividades das Assembleias de votos na maioria das circunscrições eleitorais de São Tomé e Príncipe. O Téla Nón registou significativa afluência dos eleitores às urnas, nas primeiras horas em várias assembleias de voto dos dois distritos mais populosos do país, nomeadamente Água Grande e Mé-Zochi.

Alguns cidadãos disseram ao Téla Nón que preferiram exercer primeiro o direito de voto, para depois irem a missa ou ao culto religioso. Este domingo mais de 123 302 eleitores no país e na diáspora escolhem dentre os 19 candidatos, o novo Presidente de São Tomé e Príncipe.

Num total de 7 assembleias de voto, visitadas esta manhã pelo Téla Nón, há o registo do cumprimento das medidas preventivas contra a Covid-19. Todos os eleitores e os membros das mesas de voto, usam máscaras de protecção facial, e antes e depois de votar, o eleitor é obrigado a desinfectar as mãos com álcool gel. Segundo as autoridades santomenses, quem não tiver máscaras faciais não poderá exercer o direito de voto, nestas eleições presidenciais.

O processo de votação termina as 17 horas(TMG). São as eleições presidenciais mais disputadas da democracia santomense, após o advento da democracia pluralista em 1991.

Abel Veiga