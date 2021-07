Vila Nova escolhido pela maioria dos eleitores

Nas eleições mais disputadas da democracia santomense, com um total de 19 candidatos, a maioria dos eleitores votou no candidato Carlos Vila Nova, apoiado pelo partido ADI na oposição.

As projecções de boca de urna, e os dados da maioria das actas das mesas de voto divulgados pela Rádio Nacional de São Tomé e Príncipe durante a noite de domingo e a madrugada de segunda – feira, indicam que Carlos Vila Nova terá conquistado mais de 43% dos votos expressos nas urnas, excluindo o círculo eleitoral de Mé-Zochi.

A Rádio Nacional não teve acesso aos resultados das mesas de voto do distrito de Mé-Zochi, o segundo mais populoso do país, e que tradicionalmente decide as eleições sejam presidenciais ou legislativas em São Tomé e Príncipe.

A Comissão Eleitoral Distrital de Mé-Zochi não divulgou para a imprensa os dados apurados nas mesas de voto. Por isso, o país aguarda pelo pronunciamento da Comissão Eleitoral Nacional, que deverá anunciar se Carlos Vila Nova é o vencedor das eleições presidenciais de domingo, ou se haverá uma segunda volta, a ser disputada entre Vila Nova e o segundo candidato mais votado, Guilherme Posser da Costa apoiado pelo MLSTP.

Se se confirmar a tendência do distrito de Mé-Zochi, em votar massivamente no partido ADI, e nos seus candidatos às eleições presidenciais, São Tomé e Príncipe poderá conhecer ainda hoje, o nome do Presidente da República eleito.

Abel Veiga