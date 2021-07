Vila Nova e Posser da Costa na segunda volta

A Comissão Eleitoral Nacional divulgou os resultados provisórios das eleições presidenciais do último domingo. Um resultado que coloca os candidatos Carlos Vila Nova apoiado pelo partido ADI, e Guilherme Posser da Costa apoiado pelo partido MLSTP, na disputa da segunda volta das eleições.

Segundo os resultados provisórios divulgados pelo Presidente da Comissão Eleitoral Nacional, Fernando Maguengo, Carlos Vila Nova do partido ADI, foi o candidato mais votado nas eleições presidenciais de 18 de julho. Conquistou 32.022 votos correspondentes a 39,47% dos votos expressos nas urnas.

A Comissão Eleitoral Nacional, anunciou também o resultado alcançado pelo segundo candidato mais votado, Guilherme Posser da Costa, do partido MLSTP. 16829 eleitores votaram a favor de Posser da Costa. A Comissão Eleitoral Nacional diz que o número conquistado por Posser da Costa correspondente a 20,75% dos votos expressos nas urnas.

Delfim Neves, apoiado pelo partido PCD, foi o terceiro candidato mais votado. Os resultados provisórios da Comissão Eleitoral Nacional indicam que o candidato Delfim Neves, arrecadou 13691 votos, o mesmo que 16,88 % dos votos expressos nas urnas.

Na lista dos 19 candidatos que participaram nas eleições presidenciais, os resultados provisórios da comissão eleitoral nacional dão destaque ao Jovem e agricultor Abel Bom Jesus. O autoproclamado Pligidentxi Pôvô, é o quarto candidato mais votado. Conseguiu 2907 votos dos eleitores, igual a 3,58% dos votos expressos nas urnas.

O jovem e agricultor, mereceu mais confiança do eleitorado, do que as consideradas figuras políticas, e intelectuais do país, como a ex-Primeira Ministra Maria das Neves, e vários outros ex-ministros(Júlio Silva, Victor Monteiro, Carlos Stock..etc) e ex-ministras(Elsa Pinto), que concorreram às eleições presidenciais de 18 de Julho, e nem sequer conseguiram amealhar mais de 1% dos votos expressos nas urnas.

Maduro e muito inteligente, o eleitorado santomense já se pronunciou nas urnas de 18 de Julho. Tratou dos 19 candidatos, e colocou cada um no lugar que lhe compete.

No dia 8 de Agosto, o eleitorado volta às urnas, para a segunda e última ronda das eleições presidenciais. Frente à Frente, Carlos Vila Nova(ADI) e Posser da Costa(MLSTP).

O leitor tem acesso a divulgação integral dos resultados provisórios pelo Presidente da Comissão Eleitoral Nacional, Fernando Maquengo, em registo audio :

Abel Veiga