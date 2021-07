Agenda da crise para hoje : Diálogo e Negociações no Palácio, e Manifestação na Rua

Desde as 10 horas da manhã de quinta feira, que o Presidente da República Evaristo Carvalho, e os demais titulares de órgãos de soberania estão reunidos no Palácio do Povo. Os 5 juízes conselheiros do Tribunal Constitucional também participam na reunião, que pretende encontrar uma saída para a crise pós eleitoral que se instalou no país.

Enquanto isso, o Téla Nón recebeu uma nota da comissão organizadora de uma manifestação dita espontânea que vai sair as ruas da cidade de São Tomé, já nesta tarde de quinta – feira. A concentração está marcada para as 15 horas de hoje na Praça da Independência. Respeito a vontade do Povo, Respeito a Constituição, Respeito às Leis, são os 3 principais slogans da manifestação, que segundo a organização pretende contribuir para o fim da crise, político-eleitoral e jurídica que se instalou no país, em consequência das eleições presidenciais de 18 de julho.

Abel Veiga