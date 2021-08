Impasse eleitoral persistente

O país continua a espera que o fumo branco, apareça na chaminé do edifício do Tribunal Constitucional. Após a reunião de emergência convocada pelo Presidente da República, Evaristo Carvalho, na última quinta – feira, 29 de Julho para dirimir a crise interna no Tribunal Constitucional, os 5 juízes conselheiros reuniram-se na sexta-feira, mas não houve consenso.

Ao contrário da orientação saída da reunião de emergência, no sentido de o mais breve possível os juízes conselheiros do Tribunal Constitucional produzirem um novo acórdão, que permitisse a retoma do processo eleitoral, a reacção dos juízes foi de silêncio total, após várias horas de reunião.

A persistência do impasse em torno do processo eleitoral, terá sido a causa de mais uma manifestação de protesto que eclodiu no sábado, 30 de Julho. Os motoqueiros (moto-taxis) e alguns populares, concentraram-se na porta de entrada do Moro da Trindade, a residência oficial do Presidente da República, exigindo que o Chefe de Estado tome medidas para ultrapassar o actual impasse eleitoral.

Registou-se momento de tensão entre a guarda presidencial e os manifestantes, mas não houve incidentes graves.

A falta de consenso entre os juízes do Tribunal Constitucional em torno do processo eleitoral, gerou dois acórdãos. Um que rejeita a recontagem de votos solicitada pela candidatura de Delfim Neves. Este acórdão que dá razão ao recurso interposto pelo terceiro candidato mais votado nas eleições de 18 de Julho, é assinado pelo Juiz Presidente Pascoal Daio e pelo Juiz Conselheiro Hilário Garrido.

No entanto os outros 3 juízes dizem que antes, tinha sido emitido um outro acórdão, assinado pelos 3, e que declarava improcedente o recurso de Delfim Neves, por inexistência de base legal para realizar a recontagem dos votos.

Após a reunião de emergência no Palácio do Povo, os 5 juízes conselheiros foram orientados a reunirem-se em conferência, de forma a produzir um novo acórdão consensual, que permita a retoma do processo eleitoral, ou seja, a realização da segunda volta das eleições presidenciais.

Decisão consensual, que até a manhã desta segunda-feira, ainda não é conhecida ou divulgada no país.

Abel Veiga