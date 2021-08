Carlos Vila Nova preocupado com a crise, mas confiante na vontade popular

O candidato apoiado pelo partido ADI na oposição, e que foi mais votado na primeira volta das eleições presidenciais, chamou a imprensa após a marcação pela Assembleia Nacional da segunda volta das eleições presidenciais.

Denunciou a crise profunda que se instalou no país. «Infelizmente os acontecimentos que se sucederam, conduziram o país a uma profunda crise político institucional, provocando uma viragem inédita na nossa história política e democrática», declarou Vila Nova.

Arrecadou mais de 43% dos votos expressos na primeira volta das eleições presidenciais. Por isso manifestou-se sereno, mas por causa da crise política e institucional, «profundamente preocupado». No entanto «confiante na força e na vontade popular».

Carlos Vila Nova acusou as autoridades e as instituições da República de terem ido longe demais. Disse que o desejo do poder por todos os meios «aprofundou mais as crispações e divisões exacerbando as clivagens já existentes».

O candidato apoiado pelo partido ADI, sente que é urgente arrepiar caminho. «É preciso regressar urgentemente aos princípios e aos valores, ao primado da constituição e das leis, enfim ao bom senso e a urbanidade política», precisou.

Para o candidato os acontecimentos pós-eleição presidencial de 18 de Julho provaram que « os poderes estão contra a democracia, isto é, não aceitam a democracia». Vila Nova acredita que a expressão popular na primeira volta das eleições presidenciais frustrou o programa de vitória eleitoral, que tinha sido elaborado por um dos candidatos apoiados pela nova maioria no poder.

A polémica que se instalou no país em torno do fim do mandato do actual Presidente da República no dia 3 de Setembro próximo, e a possibilidade de o país ser interinamente presidido pelo Presidente da Assembleia Nacional até a tomada de posse do novo Presidente Eleito, merece atenção especial do candidato.

«Não está prevista na nossa constituição qualquer vagatura que permita que um presidente eleito por sufrágio universal directo, que conclua integralmente o seu mandato, seja substituído interinamente por um Presidente não eleito pelo povo», pontuou Carlos Vila Nova.

O candidato acrescenta que a actual situação provocada pelo adiamento da segunda volta das eleições presidenciais, não poderia ser prevista pela constituição política, ou seja, que a data da cessação do mandato do Presidente da República, não haja novo Presidente Eleito.

Carlos Vila Nova, acredita que toda a confusão que se instalou no país, depois da divulgação dos resultados das eleições presidenciais de 18 de Julho passado, tem propósitos bem definidos.

«Quebrar o ímpeto do povo….em escolher e votar no candidato Vila Nova e fazer dele o novo Presidente da República». Mas não só, «Ganhar tempo para reunir apoios e forjar uma mega fraude que permita a eleição do candidato do poder», denunciou Carlos Vila Nova.

A marcação pela Assembleia Nacional da data da segunda volta das eleições, para 5 de Setembro, mereceu reacção do candidato.

«A competência para a marcação das eleições é exclusivamente do Presidente da República. Daí que toda e qualquer imiscuição nesta matéria seja um acto de rebeldia, subversão, e uma repugnante afronta à Constituição da República», frisou.

Carlos Vila Nova, desejou rápidas melhoras ao Presidente da República Evaristo Carvalho, após cirurgia de emergência realizada no passado fim-de-semana no hospital Central Ayres de Menezes. Apelou a Evaristo de Carvalho a manter-se firme até ao FIM.

«Mantenha firme neste momento crítico da nossa história política, na condução dos destinos da nação, garanta o regular funcionamento das instituições da República e cumpra com a máxima lealdade as funções para que foi eleito, até o ultimo dia do seu mandato» afirmou Carlos Vila Nova.

Eu garanto… tem sido a frase chave do discurso político, e de campanha eleitoral de Carlos Vila Nova. Foi com um “EU GARANTO”, que fechou a sua comunicação de quinta-feira.

Abel Veiga