“Eu Garanto” – Mas, quem é Carlos Vila Nova?

Carlos Manuel Vila Nova, é licenciado em engenharia de telecomunicações, pela universidade de Orã- Argélia, em 1985.

Nasceu no norte da ilha de São Tomé, em 1956, mais concretamente na cidade de Neves. Uma das regiões do país que regista maior índice da pobreza.

Trabalhou como quadro superior na Função Pública. Começou por ser chefe do departamento de informática da direcção de estatísticas. A partir de 1988 ingressou no sector do turismo, como responsável comercial do único hotel do país na altura, o Hotel Miramar.

Evoluiu na administração do sector hoteleiro, tendo sido nomeado em 1992 Director do Hotel Miramar. Mais tarde, em 1997 foi investido como director da Pousada Boa Vista.

Carlos Vila Nova cultivou experiência na administração do turismo e da hotelaria, no sector público, para depois projectar-se como empreendedor privado na área do Turismo.

Mistral Voyages é o nome da agência de viagens e turismo, que nasceu em 1997 pelas mãos de Carlos Vila Nova. Com as rédeas da Mistral Voyages nas mãos, Vila Nova, dedicou mais de duas décadas a promover Vida Nova para o sector do turismo santomense. Um sector que ano após ano, foi se afirmando como uma das principais fontes de divisas para a economia nacional.

Empresário independente, que a partir do ano 2010 decidiu entrar no mundo da política. ADI de Patrice Trovoada, conquistou o coração de Carlos Vila Nova.

ADI ganhou as eleições legislativas em 2010, e Carlos Vila Nova foi nomeado ministro das obras públicas do décimo quarto governo constitucional, liderado por Patrice Trovoada.

Quatro anos depois, ADI volta a ganhar as eleições legislativas, e com maioria absoluta. Carlos Vila Nova é novamente indicado pelo então Primeiro Ministro, Patrice Trovoada, como seu Ministro para o sector das Infra-estruturas, recursos naturais e ambiente, no décimo sexto governo constitucional.

Militante do partido ADI, Carlos Vila Nova foi eleito deputado da nação nas eleições legislativas de 2018.

Já em abril do ano 2021, Patrice Trovoada, Presidente da ADI, numa comunicação anunciou que o seu companheiro de partido Carlos Vila Nova é o candidato da ADI às eleições presidenciais, previstas para julho.

Na primeira volta do escrutínio eleitoral do dia 18 de julho, Vila Nova arrecadou mais de 43% dos votos expressos nas urnas, destacando-se como o candidato mais votado.

Casado, pai de duas filhas, 65 anos de idade, Vila Nova, que em campanha eleitoral, tem utilizado a frase, “EU GARANTO, acredita que no dia 5 de Setembro, a força do eleitorado vai consagra-lo como o quinto Presidente eleito no regime democrático em São Tomé e Príncipe.

Abel Veiga