Acordo para garantir paz eleitoral no dia 5 de Setembro

Os dois candidatos às eleições presidenciais de 5 de Setembro, nomeadamente Carlos Vila Nova e Guilherme Posser da Costa, assinaram no último sábado, com a Comissão Eleitoral Nacional, um termo de compromisso e de ética eleitoral.

O documento de 4 páginas avança com disposições que visam garantir que as eleições de 5 de Setembro decorram num clima de paz e tranquilidade, e que sejam inclusivas, livres, justas, e transparentes, observando as normas sanitárias.

No capítulo do respeito da legalidade democrática, o termo de compromisso, exige que «os candidatos gozem de igual oportunidade de acesso à cobertura de imprensa por parte dos órgãos do sector público e privado».

Diz também que «os bens do Estado nomeadamente os transportes e outros materiais, não devem ser usados para serviço de qualquer candidato às eleições».

O documento define a conduta que os candidatos devem adoptar durante a campanha eleitoral

«Respeitar a situação do Estado de alerta….evitar violência política durante a campanha eleitoral».

Os resultados das eleições devem ser aceites sem reclamações.

«Assumem solenemente aceitar os resultados das eleições sufragados pelo povo e comprometem-se a interpor quaisquer reclamações ou recursos pela via consagrada nas leis, e aceitar o seu veredicto», precisa o documento que foi assinado pelos dois candidatos e pelo Presidente da Comissão Eleitoral Nacional Fernando Maquengo.

O termo de compromisso e de ética eleitoral para as eleições de 5 de Setembro, tem apoio das Nações Unidas que se fez representar na cerimónia pela representante do PNUD no país.

Abel Veiga