Vila Nova trabalha para reduzir a abstenção nas eleições de 5 de Setembro

«Temos conseguido galvanizar uma boa parte do eleitorado. Os resultados da primeira volta foram esclarecedores disso, e continuamos com a mesma caminhada…», garantiu Carlos Vila Nova.

Na primeira volta, o candidato apoiado pelo partido ADI na oposição obteve 43,3% dos votos expressos nas urnas, ou seja, 35.342 votos. Num universo de 123.302 eleitores inscritos, a taxa de abstenção foi de 31,6%. 38.875 eleitores não foram as urnas nas eleições de 18 de Julho.

Os eleitores que abstiveram em Julho são agora um dos principais alvos da campanha eleitoral de Carlos Vila Nova.

«É preciso olhar para este eleitorado porque é uma franja muito grande. Estamos a trabalhar a ver se baixamos esta franja. E, se na primeira volta a nossa mensagem não passou, é preciso irmos agora ao encontro desse eleitorado…», referiu, o candidato apoiado pelo partido ADI, na oposição.

O trabalho político de terreno junto ao eleitorado abstencionista já está a elucidar algumas mentes. «Uns dizem-nos que já não era preciso votar porque sentiam que estava ganho. Resta-nos dizer-lhes que nada está ganho, e que tudo tem que ser refeito de zero. É uma final, e é preciso ir lá e vencer as finais…», acrescentou Carlos Vila Nova.

A campanha de Carlos Vila Nova que no último fim-de-semana percorreu o distrito de Cantagalo, mais concretamente a Roça Água Izé e a cidade de Santana, a capital de Cantagalo, já percebeu também que uma grande parte dos eleitores abstiveram na primeira volta, porque não acredita na classe política.

«É o descontentamento com os actores políticos. Aí a coisa é mais complicada, é preciso credibilizar a classe política. Faz parte do meu projecto de sociedade encontrar uma plataforma de diálogo com todos os outros órgãos de soberania. O país sairá a ganhar. Não temos pretensão de criar quintais. Pretendemos é fazer de São Tomé e Príncipe um quintal único, onde se resolve os problemas das pessoas», frisou.

A mensagem que está a ser transmitida ao eleitorado é a mesma, «de paz, de verdade e esclarecedora», acrescentou.

Segundo Carlos Vila Nova, na sua campanha, o eleitorado está a ser informado sobre o que são as funções do Presidente da República. «Porque ao ouvi-los sentimos muitas preocupações, e as pessoas manifestam preocupações, que têm a ver com o exercício do executivo… É preciso faze-los entender qual é a diferença, e como é possível resolver esses problemas em conjunto e trabalhando com o governo, num quadro de magistratura de influência do Presidente junto ao Governo…», explicou o candidato.

Carlos Vila Nova, se afirma como um candidato com mais vantagens na conquista da confiança do eleitorado, do que o seu adversário.

«Eu acho que Carlos Vila Nova fez passar a sua mensagem com maior fluidez, ela chegou mais facilmente ao eleitorado. Se calhar, Carlos Vila Nova está menos cansado politicamente, e constitui uma novidade, uma esperança para as pessoas. Este é o meu sentimento», afirmou.

No largo da cidade de Santana, com a Igreja de Santana Grande ao fundo, o candidato disse que o eleitorado manifesta claramente «necessidade de uma ruptura com algumas práticas… e de alguma maneira Carlos Vila Nova encarna essa esperança», concluiu.

Abel Veiga