Urnas abertas em Quifindá na hora certa, 7:00 TMG

Quifindá, é o nome de uma das localidades do distrito de Mé-Zochi. Na Assembleia de voto de Quifindá as urnas abriram as 7 horas locais. O Téla Nón confirmou que os 589 eleitores inscritos no círculo eleitoral de Quifindá começaram a exercer o poder político, logo após a abertura das urnas.

123 mil e 302 eleitores em São Tomé e Príncipe e na Diáspora elegem hoje o quinto Presidente da República, em 3o anos de regime democrático pluralista. A primeira volta do escrutínio realizada no dia 18 de Julho passado envolveu 19 candidatos.

A expressão popular nas urnas de 18 de julho ditou a realização da segunda volta das eleições presidenciais, com apenas 2 candidatos em disputa. Carlos Vila Nova apoiado pela ADI na oposição que arrecadou mais de 43% dos votos expressos nas urnas, e Guilherme Posser da Costa, apoiado pelo partido MLSTP no poder que conseguiu 20,7% dos votos expressos em julho passado.

Hoje, 5 de Setembro é o dia da grande final. O povo escolhe o novo Presidente da República.

O Téla Nón promete fazer uma cobertura exemplar da segunda volta das eleições presidenciais, ponto por ponto, até o anúncio dos resultados provisórios.

Abel Veiga