Novo Presidente da República Eleito promete pacificar a sociedade santomense

Pacificação da sociedade santomense, é uma das principais prioridades de Carlos Vila Nova. Na sua primeira declaração à imprensa após a vitória nas eleições presidenciais de 5 de Setembro, destacou o compromisso com a pacificação da sociedade, fortemente dividida e fragmentada.

«Terei pela frente a pacificação da sociedade santomense. Nos últimos anos tivemos uma política de ódio de perseguição e de exclusão, e sempre disse que temos que combater este fenómeno...», afirmou Carlos Vila Nova.

O Presidente da República Eleito, com mais de 57% dos votos expressos na segunda volta das eleições presidenciais de 5 de Setembro disse que não tem inimigos na vida política. Segundo Carlos Vila Nova o seu inimigo são o ódio, a perseguição, e outros males que enfermam a sociedade e que, não terão lugar no seu mandato.

Carlos Vila Nova manifestou também o compromisso de levar a prática as propostas que debateu com o eleitorado durante o longo período de campanha eleitoral.

«Sinto que o eleitorado absorveu essas propostas, foi com base nessas propostas que eu fui eleito. Vamos começar a arregaçar as mangas e a trabalhar. O futuro faz-se com trabalho…», precisou.

Ao povo santomense, o Presidente da República Eleito, agradeceu pela confiança depositada na sua pessoa para presidir os destinos do país durante os próximos 5 anos.

«Com o anúncio dos resultados preliminares venci essas eleições, de uma forma clara, e este resultado permite considerar-me como Presidente Eleito de São Tomé e Príncipe», pontuou.

O leitor deve acompanhar na íntegra a primeira declaração do Presidente da República Eleito, feita na última noite.

Abel Veiga