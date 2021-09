Observação eleitoral da União Africana e da CEEAC garante que as eleições foram livres, justas e transparentes

A União Africana enviou 22 observadores às eleições presidenciais de 5 de Setembro. A CEEAC(Comunidade Económica dos Estados da África Central), também enviou 10 observadores.

As equipas de observação eleitoral do continente africano, consideram que a segunda volta das eleições presidenciais decorreu de forma tranquila e pacífica. «Não houve qualquer incidente de importância no dia do voto», precisa o relatório da missão de observação eleitoral da União Africana.

Tanto a União Africana como a CEEAC deram nota positiva ao acto eleitoral do último domingo, e consideram que correspondeu ao standard internacional. O povo de São Tomé e Príncipe foi felicitado pelas duas organizações africanas, por mais esta demonstração de maturidade.

Como recomendação política, a União Africana desafiou os actores políticos santomenses a se absterem de qualquer atitude que ponha em causa a estabilidade política, e as «conquistas democráticas do país».

Para os observadores internacionais, as eleições de 5 de Setembro, segunda volta do escrutínio presidencial, que consagrou Carlos Vila Nova como o quinto Presidente da República de São Tomé e Príncipe, foram livres, justas e transparentes.

Abel Veiga