Posser da Costa reconheceu derrota nas eleições e felicitou o Presidente Eleito

Numa declaração à imprensa e tendo os observadores internacionais como testemunhas, o candidato Guilherme Posser da Costa, reconheceu no dia 6 de Setembro a derrota eleitoral nas eleições presidenciais de 5 de Setembro.

«Apesar de algumas irregularidades os resultados provisórios divulgados pela Comissão Eleitoral Nacional apontam uma tendência de vitória do candidato Carlos Vila Nova», afirmou Guilherme Posser da Costa.

O candidato que foi apoiado pelo MLSTP no poder, e por demais partidos que formam a nova maioria, que governa o país diz que, só vai aceitar os resultados definitivos. No entanto já felicitou o candidato declarado como Vencedor pelos resultados provisórios da Comissão Eleitoral Nacional.

«Já lhe telefonei para o felicitar, fazendo parte da minha posição em respeitar os resultados definitivos, e caso confirmem a sua vitória desejar-lhe sucessos para o bem de São Tomé e Príncipe», pontuou Guilherme Posser da Costa.

De qualquer forma, o longo processo eleitoral que São Tomé e Príncipe viveu em 2021, até a realização da segunda volta das eleições presidenciais no dia 5 de Setembro, deu lições importantes, ao candidato derrotado.

«A campanha deu-nos importantes lições. Somos e continuamos a ser um povo pacífico que sabe superar na paz as suas diferenças e preservar os ganhos do regime democrático que instalamos no país desde 1990», sublinhou, Guilherme Posser da Costa.

Abel Veiga