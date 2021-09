11.924 votos é a grande vantagem de Vila Nova sobre Posser da Costa na 2ª volta

O mapa de apuramento provisório nacional, publicado pela Comissão Eleitoral Nacional sobre a segunda volta das eleições presidenciais de 5 de Setembro destaca a grande vantagem em termos de número de votos obtidos por Carlos Vila Nova. Se na primeira volta realizada no mês de julho, o candidato do partido ADI, obteve 35.342 votos, na segunda volta realizada a 5 de Setembro, Carlos Vila Nova atraiu maior número de eleitores. Obteve 45481 votos, mais 10139 votos do que na primeira volta.

Os dados divulgados no mapa de apuramento provisório nacional da Comissão Eleitoral Nacional, indicam que Vila Nova beneficio de votação massiva nos distritos de Água Grande e Mé-Zochi, os dois distritos mais populosos, e onde habitam mais de 70% da população do país.

Guilherme Posser da Costa também registou importante aumento de votos nesta segunda volta das eleições presidenciais. O mapa de apuramento provisório da Comissão Eleitoral Nacional, diz que nas eleições de 5 de Setembro, Posser da Costa arrecadou 33.557 votos. na primeira volta o candidato do MLSTP, tinha conseguido apenas 16.905 votos.

Apesar do apoio político do MLSTP e dos outros partidos que formam a nova maioria que governa o país, nomeadamente o PCD, e a coligação MDFM-UDD, e do apoio de vários candidatos derrotados na primeira volta das eleições presidenciais, Guilherme Posser da Costa, não conseguiu votos suficientes na segunda volta para eliminar o fosso que o separava de Carlos Vila Nova. Em comparação com a primeira volta, conquistou mais 16.905 votos.

Dos 123.103 eleitores inscritos nos cadernos eleitorais, tanto em São Tomé e Príncipe, como na diáspora, apenas 80.535 eleitores exerceram direito de voto nas eleições de 5 de Setembro.

O leitor tem acesso ao Mapa de Apuramento Provisório da Comissão Eleitoral Nacional, para ler e interpretar os números da expressão popular nas urnas de 5 de Setembro. resultados-provisorios-CEN-PR Mapa

Abel Veiga