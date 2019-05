 STJ rejeitou habeas corpus – Américo Ramos fica dentro pelo menos até julho

O tempo limite da prisão preventiva é de 3 meses, seguindo-se o julgamento do caso. O ex-ministro das Finanças foi mandado para a cadeia central no dia 4 de Abril, após ter sido detido pela Polícia Judiciária no dia 3 de Abril.

O Supremo Tribunal de Justiça de São Tomé e Príncipe rejeitou o pedido de habeas corpus apresentado pela defesa do arguido Américo Ramos, ex-ministro das finanças e da economia azul.

Num acórdão de 22 páginas, os Juízes Conselheiros do Supremo Tribunal de Justiça, chegaram a seguinte conclusão, após análise da providência de habeas corpus interposta pelos advogados Celiza de Deus Lima e Adelino Pereira.

«Os Juízes Conselheiros do Supremo Tribunal de Justiça decidem em negar provimento a presente providência de habeas corpus, formulada pelo arguido através do seu mandatário, seguido da promoção do digníssimo procurador geral da república, pela inexistência de ilegalidade da detenção e da prisão preventiva, aplicada ao arguido Américo d´Oliveira Ramos».

O acórdão do Supremo Tribunal de Justiça rejeita as alegações da defesa do arguido, segundo as quais a sua detenção foi ilegal.

Mais ainda, os Juízes Conselheiros do Supremo Tribunal de Justiça, neutralizaram as alegações do Ministério Público tutelado por Kelve Carvalho, que se pronunciou no processo de habeas corpus, tendo defendido que Américo Ramos «está em situação de prisão ilegal, por ter sido motivada por facto pelo qual a lei não permite a sua aplicação, (artigo 181º, nº 1, al. b) do CPP) verificando-se, por isso a existência de pressupostos de concessão de providência extraordinária de Habeas Corpus. Por conseguinte, promove que o arguido seja restituído a liberdade e lhe seja aplicado outra medida de coação menos gravosa».

O acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, que esvazia as alegações do Procurador Geral da República e do Advogado de defesa de Américo Ramos pode ser lido na íntegra – DECISÃO HABEAS CORPUS-AMÉRICO RAMOS

Abel Veiga