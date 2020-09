As Ilhas de STP ficaram mais pequenas

A dimensão territorial das ilhas de São Tomé e Príncipe, já não é de 1001 quilómetros quadrados. Dados divulgados no âmbito do plano nacional de ordenamento do território, indicam que o avanço do mar sobre a terra e outros fenómenos das mudanças climáticas, reduziram, a dimensão das duas ilhas para 991 quilómetros quadrados de terra.

Ao mesmo tempo o plano nacional de ordenamento do território, que começou a ser elaborado no ano 2017, por um consórcio de empresas israelitas e portuguesas, prevê um crescimento demográfico acelerado.

Actualmente segundo dados da Direcção do Instituto Nacional de Estatísticas a população de São Tomé e Príncipe, atinge 200 mil habitantes. Mas, segundo o plano nacional de ordenamento do território, até 2040 a população do país vai ultrapassar os 300 mil habitantes.

A dimensão da terra diminuiu, e o número de habitantes continua a aumentar. «Há uma previsão para muito mais de 300 mil habitantes para 2040. Devemos optimizar o uso do nosso território, que como tomamos conhecimento já não tem 1001 quilómetros. Por causa das mudanças climáticas subidas do nível do mar, e outras acções nossas mesmas, em relação a terra….», alertou o Ministro das Infra-estruturas e recursos naturais, Osvaldo Abreu.

O plano nacional de ordenamento do território, é um instrumento fundamental para a tomada de decisões para o desenvolvimento do país. O plano em fase de execução, foi apresentado ao Governo no mês de Agosto último.

Financiado pelo Fundo Africano de Desenvolvimento, no valor de 2 milhões e 400 mil euros, o plano nacional de ordenamento do território, prevê para o futuro a construção de mais um aeroporto na ilha de São Tomé, desta vez na região de Porto Alegre.

«Já havia um aeródromo naquela parte do nosso território…. Agora com o crescimento do turismo naquela parte sul da ilha de São Tomé, vem esta recomendação. É qualquer coisa que o Governo, deve ter em consideração e chamar o sector privado a intervir», precisou o Ministro das Infra-estruturas e Recursos Naturais.

O plano em elaboração, vai permitir ao país ter um novo pacote legislativo em matéria de ordenamento do território.

Coisa que segundo Felipe Moniz, responsável do sector, o país não dispunha. «Teremos uma nova cartografia, a existente tem mais de 50 anos. Teremos uma rede geodésica de primeira ordem renovada, porque a rede geodésica anterior data de 1915 e 1919», acrescentou o responsável do sector do ordenamento do território.

O Plano Nacional de Ordenamento do Território deve ficar concluído ainda neste ano 2020 e submetido ao parlamento para a devida aprovação.

Abel Veiga