Bancas de frutas financiadas pelo Banco Mundial

As vendedoras de frutas que ocupavam o entroncamento defronte a escola secundária de São João da Vargem, na cidade de São Tomé, foram transferidas para o passeio da Praia de São Pedro na marginal 12 de Julho.

No quadro do projecto de reabilitação da estrada nacional número 1 financiado pelo Banco Mundial, as mulheres que comercializavam frutas da terra sem quaisquer condições de higiene e de salubridade naquele entrocamento foram contempladas com bancas padronizadas.

Elas abandonaram o entroncamento que vai ser transformado numa rotunda, e foram transferidas para a marginal 12 de Julho. As bancas enfileiradas deram mais encanto a marginal, na zona da Praia de São Pedro.

«Faremos uma rotunda aqui no cruzamento. Para evitarmos desconfortos tanto para quem vende as frutas, como para quem compra coube ao dono da obra, o Governo de São Tomé e Príncipe a responsabilidade de fazer o reassentamento das pessoas para este lado», explicou o Director do Instituto Nacional de Estradas.

O Director Gabdul Quaresma anunciou que são 15 bancas, e uma casa para venda de gelados. «Um financiamento de cerca de 10 mil euros, para 15 bancadas e uma casa de gelados. As beneficiárias já tinham sido identificadas», frisou.

As vendedoras saudaram a iniciativa do projecto de reabilitação da estrada nacional número 1, de construir bancas padronizadas, que vão dignificar o comercio de frutas de São Tomé e Príncipe, em plena marginal 12 de Julho.

O Presidente de Câmara Distrital de Água Grande, José Maria Fonseca, participou na cerimónia de entrega das bancas as vendedeiras, e prometeu desenvolver um programa de acompanhamento e sensibilização das mesmas.

O poder local de Água Grande, pretende orientar as vendedeiras de frutas em matéria de gestão de negócios, assim como nas campanhas de protecção do ambiente, e na luta contra a violência sexual e doméstica.

Abel Veiga