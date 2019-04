Gabinete do Ministro responde à Silvino Palmer

A resposta do Ministro das Obras Públicas, Osvaldo Abreu, ao ex-Membro do Conselho de Administração da AGER, Silvino Palmer, está desenvolvida em 3 páginas. Assinado pelo Director do Gabinete do Ministro das Obras Públicas, a resposta lança suspeitas de corrupção no negócio de compra do edifício para albergar a AGER, em mais de 2 milhões de dólares norte americanos.

Outros contratos assinados quando Silvino Palmer era membro do conselho de administração da AGER, e que alegadamente lesam o Estado são-tomense, também são detalhados na resposta do Ministro, que tece considerações importantes, sobre a forma como Silvino Palmer e os seus pares, administraram e negociaram em nome da Autoridade Geral de Regulação de São Tomé e Príncipe.

Leia na íntegra a resposta do ministro das Obras Públicas – RESPOSTA A CARTA ABERTA DO SR Silvino Palmer vOf