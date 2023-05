Última hora – Mercado de Côco – Côco encerrado

A notícia foi dada à instantes ao Téla Nón pelas vendedoras do mercado de Côco-Côco. Segundo as vendedoras, as forças policiais circundam o edifício do mercado, e os funcionários camarários estão a retirar tudo que se encontra no interior.

Disseram ao Téla Nón que não sabem para onde vão vender os seus produtos. Note-se que o Governo tinha admitido encerrar o mercado de Côco-Côco na ùltima semana. O edifício está a cair aos pedaços, e ameaça vidas humanas que vendem ou compram produtos no mercado.

Mais desenvolvimentos dentro de instantes.