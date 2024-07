Realizada a primeira feira da indústria criativa de STP

Vários expositores com obras, produtos e serviços, resultantes do espírito criativo, abraçaram esta primeira edição da feira da indústria criativa de S. Tomé e Príncipe.

«A indústria criativa é o caminho mais sólido para a promoção do turismo. Para isso, é preciso maior investimento nos agentes da indústria criativa, é preciso o reconhecimento, a valorização desses agentes» – disse Alexsander Ferreira, presidente da comissão organizadora.

O governo promete medidas para incentivar todos aqueles que se dedicam à indústria criativa.

«A indústria criativa tem sido cada vez mais tangível na vida económica do país. O governo se engaja na preocupação de políticas públicas assertivas de modo que seja desenhada medidas credíveis que possam fazer emergir maiores e melhores incentivos às mulheres e os homens que se dedicam à indústria criativa» – prometeu Mardginia Nicolau, Diretora-geral da cultura

A feira é uma oportunidade ímpar para impulsionar a materialização de potenciais ideias criativas que começam a surgir em S. Tomé e Príncipe.

«Temos muito à oferecer: a começar pelas casas das roças, o tchiloli de Marquês de Mântua, o Auto de Floripes, Príncipe – reserva mundial da biosfera, o marco da linha do equador, a Roça Sundy local de verificação da teoria de relatividade de Einstein, diferentes produtos que podem ser produzidos pelos nossos fito-terapeutas através de ervas tradicionais como micocó, pau 3, o nosso Obô de S. Tomé e o Obô do Príncipe, entre outras existências culturais e patrimoniais» – enumerou Adérito Bonfim, Diretor-geral do serviço nacional de propriedade intelectual e qualidade.

O plano é tornar a iniciativa numa marca, num evento que tenha lugar anualmente como forma de congregar todos aqueles que lutam para exprimir e imprimir ideias criativas.

José Bouças