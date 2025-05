Nova sede da CECAB começa a ganhar forma: uma conquista construída pelas mãos do cacau

Foi sob um céu promissor que, esta quarta-feira, se lançou a primeira pedra daquilo que promete ser um novo capítulo para os produtores de cacau biológico de São Tomé e Príncipe: a sede da CECAB – Cooperativa de Exportação de Cacau Biológico. Localizada na movimentada Avenida Amílcar Cabral, no centro da capital, a futura sede será erguida em três pisos e traduz um sonho que há muito germinava entre os agricultores.

A cerimónia contou com a presença de membros do governo, representantes das associações e parceiros. Mas a verdadeira força motriz do projeto foram os homens e mulheres do campo, representados por 41 associações, que ao longo dos anos construíram, com esforço e perseverança, a reputação da CECAB como modelo de exportação sustentável e comércio justo.

Para António Dias, diretor executivo da cooperativa, este momento é mais do que simbólico: é o reflexo de um trabalho coletivo. “Esta sede não é apenas um edifício. É a materialização da união, da paciência e da determinação dos nossos produtores”, frisou, ao lembrar que a força da cooperativa vem da base – das comunidades agrícolas.

O projeto não só responde a uma necessidade logística como também carrega um peso institucional. Com esta nova estrutura, a CECAB poderá aprimorar os seus serviços, melhorar as condições de trabalho e ampliar o seu impacto junto às famílias que vivem da produção do cacau biológico.

Em representação do primeiro-ministro, o ministro da Economia e Finanças, Gareth Guadalupe, liderou o ato e reforçou o valor da CECAB como motor da economia rural. “A CECAB é hoje um espelho do que podemos alcançar quando trabalhamos em conjunto. É um modelo de economia associativa que gera resultados concretos”, afirmou.

Guadalupe anunciou ainda que o governo irá devolver à CECAB o valor do IVA referente ao investimento da obra, num gesto que visa aliviar encargos financeiros e acelerar o progresso da construção.

O prazo de execução da obra foi estabelecido em nove meses, durante os quais se espera erguer não apenas uma estrutura física, mas também um símbolo de progresso, dignidade e esperança para os pequenos produtores que, com o suor do seu trabalho, colocam São Tomé e Príncipe no mapa do cacau de excelência.

Num país em que a terra ainda é sinónimo de identidade, a nova sede da CECAB surge como um marco concreto de valorização da produção local, da organização coletiva e da crença no futuro sustentável das comunidades agrícolas.

Waley Quaresma