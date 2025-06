Ministra anuncia oito novas áreas marinhas protegidas para São Tomé e Príncipe

Conservacionistas e as comunidades celebram na Conferência das Nações Unidas sobre os Oceanos (UNOC) em Nice, França, o facto do Governo de São Tomé e Príncipe ter anunciado a iminente designação de oito novas áreas marinhas protegidas (AMPs).

Dirigindo-se hoje à UNOC, a Ministra do Ambiente, da Juventude e do Turismo Sustentável, Nilda Borges da Mata, declarou ” Foram criadas as primeiras AMPs no país. Fizemo-lo através da aprovação de um decreto que será publicado em breve no Diário da República. Este é um processo pioneiro que vai assumir um compromisso significativo com o 30×30 “.

As oito AMPs (seis no Príncipe e duas em São Tomé) cobriram aproximadamente 93 quilómetros quadrados de habitat marinho nas ilhas de São Tomé e Príncipe, dando um primeiro passo positivo para o compromisso do país em alcançar o objetivo global de proteger 30% da terra e do mar até 2030. As AMPs incluem zonas altamente específicas – que excluem a pesca e a captura de outros recursos vivos e não vivos – como zonas de uso sustentável – limitadas aos armazéns (tradicionais) que utilizam artes legais.

Espécies como as raias, mantas e tubarões beneficiam da proteção das AMPs, bem como as tartarugas marinhas, com as praias de nidificação de tartarugas incluídas nas áreas protegidas.

O objetivo é permitir a recuperação da vida marinha na zona, trazendo benefícios para a natureza, bem como para as comunidades costeiras locais que dependem do peixe para a sua alimentação e subsistência – mas que têm assistido a um declínio drástico das suas populações de peixes nas últimas décadas, em grande parte devido à pesca industrial e destrutiva, agravada pelas alterações climáticas. Espera-se que, com uma gestão eficaz, as AMPs dêem às populações de peixes uma oportunidade de recuperação, acabando por se estender às águas mais vastas que apoiam os meios de subsistência e a segurança alimentar locais.

José Pires Gomes, um pescador da Terra Prometida, na Ilha do Príncipe, disse: “Nós pescadores, quando apanhamos o peixe, vamos querer acabar com tudo de uma vez, esquecendo que temos os nossos filhos e netos a chegar… os pescadores não estão a pensar nisso agora, se for possível, fazem-no, mas esquecem-se que amanhã pode ser tarde demais. a espalhar-se por outras zonas.

João Pessoa, Diretor das Pescas e Aquicultura do Governo de São Tomé e Príncipe, comenta: “O Governo de São Tomé e Príncipe parabeniza-se com este momento histórico. Compreendemos perfeitamente a necessidade de proteger os nossos frágeis ecossistemas marinhos de todas as ameaças que enfrentam e é por isso que criamos as nossas primeiras oito áreas marinhas protegidas em todo o arquipélago. Nos próximos anos, trabalharemos com os nossos parceiros para fazer destas novas AMPs uma eficácia e um exemplo de excelente cogestão para a região”.

São Tomé e Príncipe é um arquipélago tropical situado no Golfo da Guiné. Trata-se de um hotspot remoto de biodiversidade, que abriga muitas espécies que não se encontram em mais nenhum lado do mundo. No entanto, para além de contribuirem para o declínio das populações de peixes, as práticas de pesca insustentáveis – como a sobrepesca e a utilização de artes de pesca não selectivas -, agravadas pela elevada vulnerabilidade do país às alterações climáticas, degradaram fortemente os ecossistemas marinhos da região, afectando gravemente a saúde do oceano.

A Fauna & Flora e os seus parceiros regionais, Oikos , Marapa e Fundação Príncipe , têm vindo a trabalhar com as comunidades locais e o governo para reforçar a proteção marinha através da co-conceção de AMPs desde 2018.

Os processos participativos e liderados pela comunidade ajudaram a identificar as áreas onde a proteção dos habitats marinhos e costeiros mais beneficiárias dos meios de subsistência, com 41 comunidades marinhas envolvidas em mais de 200 reuniões e eventos.

Os parceiros do projeto também trabalharam no sentido de desenvolver fontes de rendimento para as comunidades piscatórias que estão a sofrer devido à escassez de recursos haliêuticos e que podem ser afectadas pelas AMPs. Isto inclui o apoio à criação de uma série de pequenas empresas locais e à prestação de formação numa variedade de competências empresariais – desde a pastelaria, ao tecido de sabão, à costura e aos cabeleireiros – ao mesmo tempo que se promove a sensibilização para práticas de pesca mais sustentáveis.

Pedro Ramos, Project Officer da Fauna & Flora, em São Tomé e Príncipe comenta: ” Da alimentação ao oxigénio, o oceano dá-nos tanto. Mas a saúde do oceano está a degradar-se devido a factores induzidos pelo homem, como as alterações climáticas, a poluição e a pesca destrutiva. Nunca foi tão importante protegê-lo.

“Estas novas AMPs em São Tomé e Príncipe são um exemplo fundamental de como os países podem atingir os seus objectivos de biodiversidade 30×30 de uma forma que beneficia tanto as pessoas como a natureza. O ponto central deste projecto tem sido trabalhar lado a lado com as comunidades locais, os governos e os nossos parceiros regionais para encontrar soluções que não só abordem os factores de perda da biodiversidade marinha, mas que melhorem activar a vida das pessoas e os meios de subsistência na área. Esperamos agora trabalhar com as comunidades e os parceiros para implementar eficazmente as AMPs e observar a recuperação da vida marinha local” .

Secretário Regional da Biosfera, Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento Rural, Júlio Mendes: ” O Governo Regional do Príncipe trabalhou em estreita colaboração com os nossos parceiros, a Fundação Príncipe, e com os pescadores e os palaiês da Ilha do Príncipe para identificar as primeiras áreas marinhas protegidas do Príncipe. É um processo pioneiro e estamos a contar com a colaboração e participação contínua de todas as partes interessadas para fazer com que estas áreas marinhas funcionem para as pessoas e para a natureza.”

O projeto “Rede de Áreas Marinhas Protegidas de STP” está sendo implementado pelos parceiros do consórcio Fundação Príncipe, Oikos e MARAPA, com o apoio da Fauna & Flora, WildAid e Parliamentarians for Global Action. Os principais financiadores incluem o Blue Action Fund, Oceans 5, Rainforest Trust, Bohemian Foundation e Arcadia .

Para saber mais sobre o trabalho da Fauna & Flora em São Tomé e Príncipe, por favor visite: https://www.fauna-flora.org/projects/supporting-conservation-programmes-principe/

Para saber mais sobre o projeto “Rede de Áreas Marinhas Protegidas de STP”, por favor visite: HOMEPAGE | Rede Áreas Marinhas Protegidas STP ou instagram.com/rede.ampstp/

FONTE : UNOC