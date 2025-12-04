Denúncia Pública

Venho por este meio apresentar denúncia contra a conduta do resort Bom Bom que, nos impediu o acesso público à Praia Santa Rita, na Ilha do Príncipe, enviando inclusive um segurança que nos expulsou da praia.

Fundamentação fáctica:

Local: Praia Santa Rita — Ilha do Príncipe (foto em anexo)

Data(s) e hora(s): 10h55Descrição do facto: Eu e o meu namorado acedemos à praia Santa Rita, por volta das 10h50, tendo sido enviado posteriormente um segurança que nos indicou que a praia é reservada a clientes do resort e que teríamos de sair.

Solicito por favor às autoridades competentes que:

Verifiquem se existe concessão válida que justifique a vedação; Fiscalizem e restabeleçam o acesso público imediato, caso este esteja a ser indevidamente restringido; Notifiquem o infractor e promovam as medidas legais cabíveis.

Agradeço confirmação de recepção desta denúncia e indicações sobre os próximos passos.

A Ilha de Príncipe é um destino extraordinário, mas situações como esta afetam negativamente a experiência e vão contra o espírito acolhedor do país. Espero que esta prática seja revista com urgência, em respeito à lei e ao património natural que deve ser partilhado por todos.

Atenciosamente,