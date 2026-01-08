Atraso na chegada de geradores prolonga a crise energética

A crise energética em São Tomé e Príncipe prolonga‑se há mais de cinco meses, marcada por sucessivos cortes de eletricidade que têm afetado profundamente a vida quotidiana da população, incluindo o convívio familiar durante as festividades de Natal e Ano Novo.

“Temos consciência de que muitas situações não ocorrem como desejávamos. Estamos numa ilha e a questão logística deve ser considerada; não depende apenas de nós”, afirmou o Primeiro‑Ministro, Américo Ramos.

A chegada dos novos grupos geradores, anunciada para o início de dezembro, não se concretizou dentro do prazo previsto.

“Os geradores chegaram ao porto de Lobita e lá permanecem até agora. Infelizmente, a frequência dos navios não permitiu que chegassem a tempo, mas brevemente estarão em São Tomé”, explicou.

O chefe do Executivo manifestou preocupação com a situação e garantiu o empenho total do Governo para ultrapassar a crise energética.

“Brevemente teremos a situação resolvida”, prometeu Américo Ramos.

Entretanto, os cortes de energia mantêm‑se, com impactos significativos na vida das famílias e consequências graves para a economia nacional, fortemente dependente de um fornecimento regular de eletricidade para o funcionamento das empresas.

José Bouças