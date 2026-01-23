Novos geradores trazem esperança para superar crise energética em São Tomé e Príncipe

Surge um sinal de alívio no contexto da crise energética que o país enfrenta há cerca de seis meses. Já se encontram instalados na Central Térmica de Santo Amaro os seis novos grupos geradores adquiridos para reforçar a produção de energia elétrica.

“Os grupos são totalmente novos e poderão injetar seis megawatts na rede”, afirmou Nelson Cardoso, Ministro das Infraestruturas e Recursos Naturais.

Avaliados em cerca de um milhão e oitocentos mil euros, os equipamentos deverão ser ligados à rede elétrica da EMAE já na próxima semana.

O governante explicou que o atraso na chegada dos geradores, adquiridos na África do Sul, se deveu a constrangimentos logísticos no transporte terrestre, que incluiu passagem por Botsuana, Namíbia e Angola, antes da espera no porto de Lobito.

Face aos transtornos causados à população e à economia nacional, o Ministro apresentou desculpas públicas e garantiu que o Executivo tem vindo a desenvolver esforços para uma solução estrutural da crise, com aposta na transição energética.

“Acabámos recentemente de assinar um contrato de leasing com a empresa SCARTEC RELEASE, que permitirá, num prazo de dez meses, a injeção de dez megawatts de energia solar, complementados por baterias de sete megawatts. Estamos igualmente a trabalhar na melhoria da linha de transporte para reduzir perdas que representam mais de 30% da produção total”, acrescentou.

Com a entrada em funcionamento dos novos grupos geradores, a EMAE passará a produzir mais de 16 megawatts, capacidade considerada suficiente para responder à procura nacional de energia elétrica.

José Bouças