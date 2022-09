Manifesto Social Nº 15/2022 “Resultados Provisórios das Eleições Legislativas, Autárquicas e Regional. ” Depois de terem passado mais de 28 horas, após o fecho das urnas das eleições Legislativas, Autárquicas e Regional de 2002, a Comissão Eleitoral Nacional divulgou apenas o número de votos que cada partido obteve na generalidade nestas eleições.

O Observatório Transparência STP fez uma pesquisa sobre a divulgação dos resultados das eleições anteriores e constatou que o atual presidente da CEN, José Carlos Barreiros, não cumpriu o que está estipulado na Lei. Por outro lado, o Observatório Transparência STP procurou na página oficial da CEN, os resultados das eleições de 2018, mas estranhamente essas informações não constam do site, estando apenas disponíveis informações referentes aos resultados das eleições presidenciais autárquicas e regional de eleições anteriores.

Por todos estes e outros factos, o Observatório Transparência STP decidiu elaborar este Manifesto Social que aborda todas estas questões e que pode acompanhar no vídeo em anexo.

O Observatório Transparência STP reitera que o seu papel enquanto iniciativa da sociedade civil é o de questionar, alertar e contribuir para a defesa da legalidade, dos direitos fundamentais dos cidadãos, da transparência e melhor comunicação por parte dos decisores públicos, cabendo a estes, no âmbito das suas responsabilidades e funções tomar as decisões com vista a salvaguarda do interesse público e no estrito cumprimento das leis em vigor e das regras da democracia que fundamentam o nosso estado. São Tomé e Príncipe, 27 de setembro de 2022.

Observatório Transparência STP + transparência > efetividade