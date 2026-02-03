Vídeos Deputada da ADI atinge Delfim Neves com uma pedra By Téla Nón Posted on 3 de Fevereiro de 2026 O acto de violência aconteceu nas imediações da Universidade de São Tomé. Related Items:ADI, destaque Recommended for you Crise parlamentar: deputados do ADI falam em democracia “morta” Polícia frusta o salto à vedação protagonizado pelo secretário geral da ADI O fraccionismo na ADI, a frustração e a culpa do jornalista FAÇA O SEU COMENTARIO Leave a Reply Cancelar respostaO seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *Comentário * Nome * Email * Site Guardar o meu nome, email e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar. Δ