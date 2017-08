“Golpe de Estado – O Financiador”

Poderia ser o título de um filme “made in São Tomé e Príncipe”, com muita acção, ódio mortal, e instinto sanguinário, que foi travado pelo espírito de irmandade e de pacifismo que caracteriza a identidade de todos os homens, cujo cordão umbilical foi enterrado nesta terra de paz, São Tomé e Príncipe.

Na madrugada do dia 16 de Julho do ano 2003, o quartel-general das forças armadas de São Tomé e Príncipe foi assaltado. Sabino Santos, já falecido, foi o porta-voz do grupo que assaltou o quartel-general e destituiu o poder democrático.

Alguns meses depois do golpe de Estado, Sabino Santos relatou para o Téla Nón a verdadeira história do Golpe. Segundo ele não foi um golpe executado pelas forças armadas de São Tomé e Príncipe. O golpe que depôs o Governo de Unidade Nacional liderado por Maria das Neves, e que deixou o então Presidente da República Fradique de Menezes exilado na Nigéria durante mais de uma semana, foi planeado e executado pelos Búfalos, explicou Sabino Santos.

12 cidadãos são-tomenses, nascidos nas ilhas verdes, e cujo cordão umbilical foi enterrado nesta terra, pertenceram ao extinto Batalhão Búfalo da África do Sul. Uma unidade de forças especiais que participou em várias operações de combate no continente africano, sobretudo na região Austral do continente negro, e ao serviço do então regime do Apartheid da África do Sul.

Foram eles, segundo o falecido porta-voz do Golpe de Estado de 2003, que naquela madrugada irromperam nos portões do quartel-general, acompanhados por um oficial superior do exército, o então Major Cobó. Tomaram o quartel, mandaram o corneteiro tocar para formatura, e de seguida puseram os soldados em marcha pela cidade de São Tomé.

Todos os membros do Governo de Unidade Nacional foram detidos, e alguns membros do Gabinete do então Presidente da República Fradique de Menezes, foram também conduzidos ao quartel-general e detidos.

Uma operação em que rajadas de metralhadoras e de armas pesadas, ecoaram na cidade de São Tomé, cortando a sua paz habitual. Tiros de aviso persistiram durante todo o dia 16 de Julho de 2003. Colunas de militares armados posicionaram em diversos pontos da cidade.



No entanto as negociações entre os golpistas e a comunidade internacional, pôs fim ao levantamento armado. O Presidente Fradique de Menezes, conseguiu regressar a São Tomé, acompanhado pelo então Chefe de Estado da Nigéria Olusengo Obasanjo, que conduziu Fradique de Menezes, do aeroporto internacional até o Palácio do Povo.

O então Presidente da Nigéria, reuniu-se com os golpistas no palácio presidencial, e exigiu a reposição da ordem constitucional, e o fim do golpe.

Maria das Neves, então Primeira-ministra, cuja residência foi tomada de assalto pelos golpistas, sofreu choques emocionais e teve que ser hospitalizada nos primeiros dias do golpe. Ela regressou as suas funções de Chefe do Governo, assim como a maioria dos ministros, que estiveram detidos cerca de uma semana, numa sala do quartel-general.

O então Procurador-geral da República Adelino Pereira, também partilhou a mesma cela com os membros do governo feitos prisioneiros.

Dez anos depois, em Janeiro do ano 2013, o mundo e o país registou as primeiras denúncias sobre o financiamento do golpe de Estado de 16 de Julho do ano 2003 em São Tomé e Príncipe. O Téla Nón deu a notícia na altura.

David Oladipupo Kuranga, um escritor nigeriano lançou uma obra literária de investigação em Londres, sobre a mediação de conflitos no continente africano. O golpe de 2003 em São Tomé, foi um dos casos citados pelo escritor nigeriano.

David Oladipupo Kuranga, escreveu na sua obra que de acordo as informações recolhidas pelos serviços secretos nigerianos, Patrice Trovoada é alegadamente o principal financiador do golpe de Estado de 16 de Julho de 2003.

O leitor pode comprovar a denúncia do escritor nigeriano, através da cópia do livro que foi lançado em Londres.- The-Power-of-Interdependence

Já na terça-feira 15 de Julho do ano 2017, a rede social facebook, ficou inundada com mais uma denúncia, desta vez feita por um dos principais operacionais do antigo batalhão Búfalo. Peter Lopes, que em 2003 participou no assalto ao quartel-general das forças armadas, e pegou em armas para destituir o poder democraticamente eleito, acusou Patrice Trovoada de ser o financiador do golpe de Estado, e que o mesmo havia dado ordens aos operacionais dos búfalos, para eliminar algumas figuras do país. Veja o vídeo de denúncia :

Peter Lopes é cidadão são-tomense. A partir do ano 2016 começou a marcar presença mais assídua no país. Tanto ele como uma boa parte dos ex-operacionais do extinto batalhão búfalo, participaram activamente nas campanhas eleitorais tanto em 2014 para as legislativas, como em 2016 para as presidenciais, ao lado de Patrice Trovoada e da ADI, até a vitória final e completa.

Peter Lopes terá desentendido com Patrice Trovoada, dentre outros motivos, por causa do investimento privado para produção de gás. As botijas gigantes de gás que se encontram a flutuar na cidade de Neves, chegaram ao país no quadro de um investimento privado em que Peter Lopes está envolvido. O negócio foi bloqueado.

As acusações e denúncias, começaram também a boiar como azeite. Em defesa do seu bom nome, o Primeiro-ministro Patrice Trovoada, é praticamente forçado a se pronunciar, sobre tão graves acusações feitas contra a sua pessoa.

Abel Veiga