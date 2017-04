Cidadã em greve de fome contra introdução de milho “dito híbrido” em STP

Desde as 15 horas e 30 minutos de quarta – feira que Elsa Garrido, cidadã são-tomense promotora do movimento cívico contra a introdução de milho transgénico/híbrido na zona de Mesquita em São Tomé, iniciou o protesto de greve de fome diante da embaixada de São Tomé e PRíncipe em Portugal.

Num comunicado enviado a redacção do Téla Nón, Elsa Garrido anuncia que «Venho assim informar e declarar, a partir das 15h 30 desta data, o meu estado de GREVISTA DE FOME por tempo indeterminado, frente à Embaixada de São Tomé e Príncipe, sita na Avenida 5 de Outubro, 35, em Lisboa,até o Ministro da Agricultura rever a sua posição sobre as questões essenciais acima enumeradas».

As questão enumeradas, estão plasmadas no comunicado que o Téla Nón coloca a disposição do leitor, assim como uma pequena biografia da cidadã, que junto a centenas de são-tomenses no país e no estrangeiro, exige a suspenção imediata do teste de milho importado da China, que o governo está a realizar na localidade de Mesquita em São Tomé.

Clique para ler tudo na íntegra :

1 - Comunicado-Greve-de-fome-Ok

2 - MICRO BIOGRAFIA ELSA GARRIDO