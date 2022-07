Chocolate biológico da CECAB já é realidade

A cooperativa de exportação de cacau biológico(CECAB) de São Tomé e Príncipe, realizou na quarta feira, 20 de Julho, um dos principais sonhos da sua existência. A transformação do seu cacau de alta qualidade, em chocolate pura origem e de excelência.

A primeira fábrica de chocolate dos produtores de cacau biológico, foi inaugurada no mês da independencia nacional, julho, no dia 20. O Banco Africano de Desenvolvimento(BAD), em parceria com a CECAB financiou a construção e apetrechou a fábrica de chocolate.

CECAB, é uma cooperativa que congrega 3100 famílias de agricultores distribuídas por 42 associações. Apostada na produção de cacau de qualidade, e certificada no mercado internacional, a CECAB, tem elevado o rendimento e a qualidade de vida dos seus associados.

O Primeiro Ministro Jorge Bom Jesus, que inaugurou a fábrica de chocolate definiu a cooperativa de cacau como sendo o maior exército «nessa luta contra a pobreza e de dignificação do mundo rural».

Chocolate CECAB

António Dias, membro fundador da CECAB, juntou a sua mão a do Primeiro Ministro Jorge Bom Jesus para cortar a fita da inauguração da fábrica. Na qualidade de director executivo da cooperativa, António Dias disse que a fábrica de chocolate, espelha a convicção tenaz, e a incalculável capacidade de realização humana.

«Salientar a natureza filantrópica da obra ora inaugurada, que consiste na mitigação da pobreza, ao reservar os seus proveitos no investimento nas obras sociais das comunidades afectas aos membros da CECAB..», frisou António Dias.

A direcção executiva da CECAB garantiu que sem o apoio do Governo, do BAD e da sua parceira KAOKA, o sonho não teria sido realizado.

António Dias – Director executivo da CECAB

Sebastien Balmisse, representante da empresa francesa de produção de chocolate KAOKA, confirmou para o público que a fábrica da CECAB era um sonho antigo. KAOKA, participou na fundação da CECAB.

Formou os agricultores, deu assistência técnica em matéria de produção biológica, e posicionou-se como o único comprador de toda a produção de cacau biológico de São Tomé e Príncipe.

«Para a nossa família CECAB / KAOKA, é uma grande responsabilidade tornar esta aventura num sucesso. Não só a nível de São Tomé e Príncipe, , mais também a nível sub-regional e internacional. Estamos confiantes do sucesso da fábrica», referiu Sebastien Balmisse.

Produtores de cacau biológico revelam capacidade de transformação local do produto, acrescentando valor. O governo reagiu em massa. Quase todos os membros do executivo acompanharam Jorge Bom Jesus, na inauguração da fábrica de chocolate.

«Vamos passar a exportar o produto acabado. Vamos exportar chocolate de alta qualidade, chocolate biológico. A nossa maior ambição, não é só exportar as nossas matérias-primas, mas também exportar produtos, e experiências para este grande mercado da sub-região», declarou o Primeiro Ministro.

Em janeiro de 2023, começa a produção de chocolate biológico exclusivamente para o mercado nacional. A CECAB prevê para julho-agosto de 2023 o início da exportação do chocolate bio.

Interior da fábrica de chocolate

A fábrica erguida nos arredores da cidade de Guadalupe, no distrito de Lobata, custou 464 mil euros.

A CECAB comparticipou com 124 mil euros. Investimento que permitiu a construçáo do acesso à fábrica de chocolate, a terraplanagem do terreno para construção, a construção do depósito de água, o estudo de viabilidade técnica e financeira, assim como a formação dos operários da fábrica, e outras acções.

Cerimónia de inauguração da fábrica de chocolate

O BAD através do projecto PRIASA(Projecto de Reabilitação de Infraestruturas de Apoio à Segurança Alimentar), comparticipou com 340 mil euros. Verba que garantiu as obras de construção da fábrica e o apetrechamento com equipamentos modernos para fabricação do chocolate.

Abel Veiga