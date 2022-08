Ambiente de pré-campanha eleitoral na inauguração de troço de estrada

O primeiro-ministro Jorge Bom Jesus, tem lançado muitas pedras nos últimos dias. Perto do fim do mandato de 4 anos, várias obras estão a ser lançadas, para serem realizadas e concluídas nos próximos 3 a 4 anos.

Jorge Bom Jesus, tem inaugurado também várias obras públicas, principalmente estradas construídas de raiz ou reabilitadas.

O troço de estrada que liga várias localidades do distrito de Água Grande a outras localidades do distrito de Mé-zochi, é um exemplo, da acção que os governos desencadeiam no final do mandato e que acaba por ser realizada pelo próximo executivo.

O troço em betão betuminoso, liga São Marçal, Palha, e a vila de Bombom localidades do distrito de Água Grande, à Margarida Manuel, Cabeça Cal, e vila de Caixão Grande no distrito de Mé-Zóchi.

A obra para construção do troço de estrada foi lançada no ano 2018 pelo anterior governo da ADI, liderado por Patrice Trovoada. Aliás o antigo primeiro-ministro lançou a primeira pedra para início das obras, mesmo nas vésperas das eleições legislativas de outubro de 2018.

As obras arrancaram, mas não avançaram. Duraram 4 anos. Jorge Bom Jesus, primeiro-ministro em fim de mandato, inaugurou o troço estratégico de Cabeça Cal, num clima de pré-campanha eleitoral.

«Concluir uma obra não é para quem quer, é para quem pode. A página do pó, a página de terra batida, a página da lama está a ficar para trás. Passamos agora para a página do betuminoso, uma estrada do futuro», declarou o primeiro-ministro e candidato do partido MLSTP à chefia do governo, nas eleições legislativas de 25 de setembro.

«Mais 4 anos…mais 4 anos…», foi um dos slogans mais ouvidos na inauguração do troço de estrada.

«Cela nón Kêlê….Cela nón Kêlê…(temos que crer…acreditar, confiar)», foi a mensagem do Ministro das Infraestruturas, Osvaldo Abreu, para a população que se juntou para inauguração do troço de estrada. Kêlê(Crer, acreditar, confiar), é exactamente o slogan de campanha do partido MLSTP para as eleições legislativas, autárquicas e regionais de 25 de Setembro.

«Cela nón Kêlê….Cela nón Kêlê… Nós acreditamos e aconteceu. Apesar de todas as dificuldades, vamos conseguir e vamos vencer», afirmou o Ministro das Infraestruturas.

Pré-campanha eleitoral marcou a inauguração do troço de estrada. Lançamento de pedras vai continuar até as vésperas do dia 25 de setembro. Jorge Bom Jesus prometeu que antes de 25 de Setembro, vai lançar obras de reabilitação de mais estradas sobretudo no distrito de Mé-Zochi.

Abel Veiga