Representante da ONU em STP relembra o “25 de novembro” na abertura da formação para guardas prisionais

Vinte e quatro agentes e oficiais da guarda prisional de São Tomé e Príncipe participam, durante quatro dias, numa formação de formadores dedicada às Regras de Nelson Mandela e às Regras de Bangkok, dois dos mais importantes referenciais internacionais para assegurar uma gestão prisional humana, eficaz e alinhada com os direitos humanos.

A iniciativa, conduzida pelo UNODC com o apoio de especialistas internacionais, enquadra-se no Programa Conjunto do Fundo de Consolidação da Paz das Nações Unidas.

No seu discurso, o Representante Residente das Nações Unidas em São Tomé e Príncipe voltou a evocar os acontecimentos de 25 de novembro de 2022, ocorridos no quartel do exército, onde quatro civis perderam a vida na sequência de uma alegada tentativa de golpe de Estado.

“Depois dos acontecimentos de 25 de novembro de 2022, tornou-se ainda mais evidente a importância de reforçar as capacidades institucionais, consolidar boas práticas e garantir que o sistema prisional segue padrões internacionais de profissionalismo, transparência e humanidade”, destacou Eric Overvest.

Mais do que um conjunto de normas, as Regras de Mandela traduzem uma visão de humanidade, dignidade e respeito pelos direitos fundamentais de todas as pessoas privadas de liberdade.

“Em São Tomé e Príncipe, temos procurado fortalecer o nosso sistema penitenciário, tornando-o mais profissional, mais transparente e mais centrado na reintegração social”, afirmou Vera Cravid, Ministra da Justiça, Assuntos Parlamentares e Direitos da Mulher.

Durante a formação, serão abordados temas que incluem a classificação e avaliação de risco, o alojamento e condições básicas, a prevenção e resposta a incidentes, a saúde física e mental, o contacto com o mundo exterior, a inspeção e a reintegração social.

José Bouças