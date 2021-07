Agricultor Abel à frente de 15, surpreende o país e conquista a diáspora

O camponês que abastece o mercado nacional com frutas e hortaliças, concorreu às eleições presidenciais e fez história. Granjeou popularidade e confiança no seio de eleitores intelectuais.

Na diáspora onde alegadamente habita os cidadãos santomenses mais esclarecidos, nomeadamente Portugal e Inglaterra, o agricultor Abel Bom Jesus, foi o candidato mais votado em quase todas as mesas de voto espalhadas pelos países do continente Europeu. (Portugal, França, Bélgica, Inglaterra, Luxemburgo.etc).

A mensagem de mudança promovida pelo agricultor, produziu frutos na diáspora.

Na lista dos 19 candidatos que participaram nas eleições presidenciais, os resultados provisórios divulgados pela comissão eleitoral nacional dão a Abel Bom Jesus, 2907 votos, equivalentes a 3,58% dos votos expressos nas urnas.

Abel Bom Jesus, ficou à frente de 15 candidatos às eleições presidenciais. Todos eles quadros de formação superior na administração pública, ou ostentando títulos de ex-ministros, ex-ministras, ex-primeira ministra, ex-vice-presidentes da Assembleia Nacional, embaixadores de carreira, mestres em diversas áreas do saber, incluindo o jogo de cartas.

Apenas 3 candidatos (Carlos Vila Nova, Guilherme Posser, Delfim Neves) apoiados pelos principais partidos políticos de São Tomé e Príncipe (ADI, MLSTP, e o PCD), ficaram à frente de Abel Bom Jesus.

O jovem e agricultor, vai continuar a arregaçar as mangas no seu campo de produção para garantir a segurança alimentar e combater a pobreza no país.

Ao mesmo tempo, promete prosseguir com o movimento de mudança que congrega a sociedade civil.

Nas redes sociais já reagiu ao resultado alcançado nas eleições presidenciais, e prometeu dinamizar e conduzir o movimento de mudança para os próximos embates eleitorais, nomeadamente as eleições legislativas de 2022.

Abel Veiga